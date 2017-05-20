Винер-Усманова: Российские гимнастки победили в командном турнире ЧЕ по всем статьям
БУДАПЕШТ, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Сборная России по художественной гимнастике, начавшая новый олимпийский цикл в новом составе, сумела одержать в командном турнире чемпионата Европы безоговорочную победу. Об этом сообщила журналистам главный тренер и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина
Винер-Усманова.
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Российские спортсменки одержали победу в командном турнире чемпионата Европы по художественной гимнастике, который стартовал накануне в Будапеште, набрав в сумме 182,175 балла. Второе место заняли представительницы Белоруссии (171,450), третье — команда Болгарии (170,300). Чемпионками Европы стали Александра Солдатова и сестры Дина и Арина Аверины, а также юниорская команда России в групповых упражнениях (Ольга Садомская, Кристина Телятникова, Дарья Перевозчикова, Ксения Маркова, Елизавета Богацкова и Диана Менжинская).
«Мы выиграли по всем статьям с новым составом и оценками, которые зашкаливают, — заметила
«В этот раз победитель в командных соревнованиях определяется
«Дина Аверина сегодня сделала “Пламя Парижа” не так, как должна была сделать, — заметила
Дина Аверина в упражнении с лентой заняла в квалификации только шестое место, которое, тем не менее, дает ей право выступить в воскресном финале. Она набрала 16,550 балла. С первого места вышла в финал ее соотечественница Александра Солдатова (18,975).
На ЧЕ-2017 введена новая система командных соревнований. При выявлении сильнейшей сборной складывались результаты, показанные взрослыми спортсменками в квалификации в отдельных видах (Солдатова и Аверины), к ним прибавлялась сумма баллов за два дня, которую набрали юниорки в групповых упражнениях с десятью булавами.
В заключительный день соревнований состоятся финалы у взрослых в отдельных упражнениях. Также в воскресенье определится чемпион Европы в групповых упражнениях у юниорок.
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