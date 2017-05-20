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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/29811883/
20 мая 2017, 21:40 | Летние: Гимнастика | Р-Спорт

Сборная РФ завоевала золото ЧЕ по художественной гимнастике в командном первенстве

БУДАПЕШТ, 20 мая — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Сборная России по художественной гимнастике завоевала золотые медали чемпионата Европы 2017 года в командном первенстве.

Сборная России по художественной гимнастике завоевала золотые медали чемпионата Европы 2017 года в командном первенстве. Увеличить
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Чемпионат Европы проходит в Будапеште с 19 по 21 мая. Сборная России в составе Александры Солдатовой, Дины и Арины Авериных, а также юниорской команды в групповых упражнениях лидировала после первого дня соревнований и смогла удержать первую позицию, набрав по итогам двух дней турнира 182,175 балла. Второе место заняли гимнастки из Белоруссии — 171,450 балла, бронза у болгарок — 170,300.

С 2017 года чемпионаты Европы проходят в новом формате, и для определения победителя командного первенства оценки, полученные в квалификации в отдельных видах, суммируются с оценкой в групповых упражнениях. Финалы в группах и отдельных видах будут проходить в третий соревновательный день.
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