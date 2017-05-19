Гимнастка Солдатова вышла в финалы ЧЕ-2017 в упражнениях с мячом и с обручем

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Чемпионат Европы по художественной гимнастике проходит в Будапеште (Венгрия) с 19 по 21 мая. Солдатова в квалификации упражнений с обручем показала результат в 18,600 балла, став первой. Четвертое место и путевку в финал в этом виде программы завоевала еще одна россиянка — Дина Аверина, набравшая 17,625 балла.

В квалификации упражнений с мячом Арина Аверина набрала 18,950 балла, показав первый результат, Солдатова стала второй (18,650). Финалы в отдельных видах на чемпионате Европы пройдут в воскресенье. В субботу Солдатова поборется за выход в финал в упражнениях с лентой, Дина Аверина — с булавами и лентой, а Арина Аверина — с булавами.

В групповых упражнениях юниорская сборная России лидирует в квалификации после первой композиции, показав в пятницу в упражнениях с пятью парами булав результат в 17,000 балла. Вторыми идут гимнастки из Израиля (16,350), на третьем месте — белоруски (16,200). Свою вторую программу спортсменки покажут в субботу. С 2017 года для определения победителя командного первенства оценки, полученные в квалификации в отдельных видах, суммируются с оценкой в групповых упражнениях.

В командном первенстве после первого дня сборная России идет на лидирующей позиции, набрав 90,825 балла, второе место занимают спортсменки из Белоруссии (86,900), третьи — гимнастки из Израиля (84,700).