Венгерская рапсодия с чистого листа

Наша команда прибыла в столицу Венгрии за несколько дней до старта и в пятницу стартует в квалификации. Россию в личных упражнениях представит Александра Солдатова (которая выступит с обручем, мячом и лентой), Дина Аверина (с обручем, булавами и лентой), а также Арина Аверина (с мячом и булавами). Солдатова в прошлом уже получила опыт крупных турниров и завоевывала на них награды. В 2015 году на чемпионате Европе она была первой в составе команды. Для сестер Авериных участие в европейском форуме будет дебютным. Тем не менее все три российские спортсменки будут фаворитками соревнований: в текущем сезоне они уже проявили себя на этапах «Гран-при» и Кубка мира.

БОЛЬШЕ СВОБОДЫ

В нынешнем олимпийском цикле введены новые правила соревнований, это отразилось и на программах гимнасток. Главное изменение коснулось карточек — спортсменки больше не предоставляют судьям «расклад» своей программы. Если раньше не сделать тот или иной запланированный элемент считалось ошибкой, а даже самый сложный элемент, не прописанный в карточке, никто бы не принял во внимание, то теперь специалисты оценивают только то, что непосредственно видят на ковре. Это дает спортсменкам большую свободу и одновременно увеличивает зрелищность соревнований.

Солдатова покажет в Будапеште три программы из четырех. Самая красивая из них, по мнению многих болельщиков, — это композиция с мячом «Умирающий лебедь». В 2000 году под эту музыку блистала Юлия Барсукова, а в этот раз она делилась опытом с Солдатовой. Под ленту у Александры заготовлена музыка Хачатуряна из балета «Спартак». Упражнение с обручем поставлено под Рахманинова. Сама гимнастка признавалась, что данное музыкальное сопровождение очень непростое, но оно ей очень близко.

Дина Аверина в упражнении с обручем предстанет в образе Черного лебедя. Под булавы она выбрала зажигательную русскую народную композицию «Распрягайте», а в ленте предстанет перед публикой под «Пламя Парижа». У ее сестры Арины упражнение с булавами поставлено под знаменитую мелодию «Life is life», а с мячом — под итальянскую «Феличита». По вкусу публике пришлась бы композиция Арины с лентой, ведь ее в этом году поставили под венгерский танец чардаш, однако в этом виде программы спортсменка не выступит.

СОПЕРНИЦЫ

Составы других сборных в новом олимпийском цикле также претерпели изменения, но некоторые лидеры остались в обойме. Так, в состязаниях примут участие два призера прошлых европейских первенств в личных упражнениях — белоруска Екатерина Галкина и Марина Дурунда из Азербайджана. Также на ковре арены имени Ласло Паппа выступят Невиана Владинова из Болгарии, Виктория Мазур и Елена Дьяченко из Украины, француженка Ксения Мустафаева, Линой Ашрам и Виктория Вейнберг-Филановски из Израиля и другие. Всего в личных соревнованиях заявлено 83 гимнастки, еще 149 примут участие в турнире «групповичек».

В групповых упражнениях в этом году будут соревноваться молодежные составы, Россию представят Ольга Садомская, Кристина Телятникова, Дарья Перевозчикова, Ксения Маркова, Елизавета Богацкова и Диана Менжинская, которые выполнят упражнения с десятью булавами.

— Девушки открыли сезон на московском «Гран-при», выступили на нескольких международных стартах. Перед Будапештом они готовились в Санкт-Петербурге и в Новогорске, последний месяц провели на подмосковной базе. У россиянок упражнение поставлено под «I will survive» Тины Тернер. Это музыка веселая, танцевальная — было много положительных отзывов по поводу выступлений, — рассказала тренер наших «групповичек» Инна Быстрова.

В первые два дня пройдут квалификационные старты, по итогам которых в личном турнире определятся победительницы в зачете команд. В пятницу состоятся квалификации в групповом упражнении с 10 булавами, а в личных упражнениях гимнастки выступят с обручем и мячом. В субботу «групповички» во второй раз выйдут на ковер со своей программой, а «личницы» — с булавами и лентой. Затем восемь лучших спортсменок в каждом отдельном виде (максимум по две от страны) выйдут в финалы в отдельных упражнениях, которые состоятся в воскресенье. Первые 24 спортсменки в многоборье гарантируют своим странам участие в следующем чемпионате Европы.

КАЛЕНДАРЬ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ

19 мая, пятница

Квалификация (группы) — 10 булав, первая попытка

Квалификация (личный турнир) — обруч, мяч

Церемония открытия.

20 мая, суббота

Квалификация (группы) — 10 булав, вторая попытка

Командное многоборье — булавы, лента.