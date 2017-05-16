Сборная Украины по художественной гимнастике стартует в Будапеште на чемпионате Европы
19 мая в Будапеште стартует европейское первенство по художественной гимнастике.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Программа соревнований включает в себя индивидуальные выступления взрослых граций и соревнования в групповых упражнениях среди юниорок.
В венгерской столице Украину представят Виктория Мазур, Елена Дьяченко и Ева Мелещук. Об этом сообщает официальный сайт НОК.
Юниорская сборная будет представлена следующим составом: Влада Никольченко, Алина Сидак, Татьяна Довженко, Мария Высочанская, Мариола Боднарчук.
Соревнования продлятся до 21 мая.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter