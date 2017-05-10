Родионенко: Перспективы залечившей тяжелую травму гимнастки Харенковой пока неясны

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«Харенкова вернулась к нам на “Озеро Круглое”, сообщив, что все проблемы с голеностопом у нее остались в прошлом, — заметила Родионенко. — Сейчас она уже начала работать. Делать какие-то серьезные выводы по поводу перспектив этой гимнастки пока рано — нужно понять, как ее залеченный голеностоп будет переносить полноценные тренировочные нагрузки. Кроме того, Харенковой нужно вернуть все свои программы».