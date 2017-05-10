Родионенко: Перспективы залечившей тяжелую травму гимнастки Харенковой пока неясны
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Чемпионка Европы 2014 года в упражнении на бревне Мария Харенкова, имеющая также в активе бронзу мирового первенства — 2015 в командном многоборье, залечила травму голеностопа и после длительного перерыва возобновила тренировки на базе национальной команды «Озеро Круглое». Об этом сообщила ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко.
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«Харенкова вернулась к нам на “Озеро Круглое”, сообщив, что все проблемы с голеностопом у нее остались в прошлом, — заметила Родионенко. — Сейчас она уже начала работать. Делать
Последним стартом 18-летней Харенковой, длительное время скрывавшей от тренеров сборной свои проблемы с голеностопом, стал прошлогодний чемпионат России, где она заняла второе место в упражнении на бревне и завоевала бронзу в вольных упражнениях и личном многоборье. Гимнастка в прошлом году также стала победительницей чемпионата страны в командном турнире. Два последних чемпионата Европы и Олимпиаду-2016 Харенкова пропустила
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