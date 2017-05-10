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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/29692989/
10 мая 2017, 14:21 | Летние: Гимнастика | ТАСС

Родионенко: Перспективы залечившей тяжелую травму гимнастки Харенковой пока неясны

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Чемпионка Европы 2014 года в упражнении на бревне Мария Харенкова, имеющая также в активе бронзу мирового первенства — 2015 в командном многоборье, залечила травму голеностопа и после длительного перерыва возобновила тренировки на базе национальной команды «Озеро Круглое». Об этом сообщила ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Последним стартом спортсменки длительное время скрывавшей от тренеров сборной свои проблемы с голеностопом стал прошлогодний чемпионат России. Увеличить
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«Харенкова вернулась к нам на “Озеро Круглое”, сообщив, что все проблемы с голеностопом у нее остались в прошлом, — заметила Родионенко. — Сейчас она уже начала работать. Делать какие-то серьезные выводы по поводу перспектив этой гимнастки пока рано — нужно понять, как ее залеченный голеностоп будет переносить полноценные тренировочные нагрузки. Кроме того, Харенковой нужно вернуть все свои программы».

Последним стартом 18-летней Харенковой, длительное время скрывавшей от тренеров сборной свои проблемы с голеностопом, стал прошлогодний чемпионат России, где она заняла второе место в упражнении на бревне и завоевала бронзу в вольных упражнениях и личном многоборье. Гимнастка в прошлом году также стала победительницей чемпионата страны в командном турнире. Два последних чемпионата Европы и Олимпиаду-2016 Харенкова пропустила из-за травмы.
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Двукратный олимпийский призер гимнастка Комова возобновила тренировки на «Озере Круглом»

Двукратный олимпийский призер гимнастка Комова возобновила тренировки на «Озере Круглом»

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Обладательница двух серебряных медалей Игр-2012 Виктория Комова, пропустившая Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, после длительного перерыва возобновила тренировки на подмосковной базе «Озеро Круглое», где находится национальная команда. Об этом сообщила ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко.
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