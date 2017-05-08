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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/29677507/
8 мая 2017, 13:53 | Летние: Гимнастика | Чемпионат.com

Российские гимнастки стали пятыми в многоборье на этапе КМ в Софии

В Софии (Болгария) завершился четвёртый этап Кубка мира по художественной гимнастике.

В групповых упражнениях в многоборье победу одержали болгарки, в упражнениях с пятью обручами и в комбинации с тремя мячами и двумя скакалками — украинки. Россиянки заняли два пятых и одно шестое место.

Художественная гимнастика. Кубок мира. Четвёртый этап. София
Группы. Многоборье
1. Болгария — 36,550.
2. Украина — 36,050.
3. Беларусь — 31,750…
5. Россия — 31,150.

Пять обручей
1. Украина — 18,300.
2. Болгария — 17,900.
3. Беларусь — 17,400…
5. Россия — 16,250.

Три мяча и две скакалки
1. Украина — 17,850.
2. Болгария — 17,300.
3. Беларусь — 16,550…
6. Россия — 15,150.
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