Российские гимнастки стали пятыми в многоборье на этапе КМ в Софии

В групповых упражнениях в многоборье победу одержали болгарки, в упражнениях с пятью обручами и в комбинации с тремя мячами и двумя скакалками — украинки. Россиянки заняли два пятых и одно шестое место.

Художественная гимнастика. Кубок мира. Четвёртый этап. София

Группы. Многоборье

1. Болгария — 36,550.

2. Украина — 36,050.

3. Беларусь — 31,750…

5. Россия — 31,150.

Пять обручей

1. Украина — 18,300.

2. Болгария — 17,900.

3. Беларусь — 17,400…

5. Россия — 16,250.

Три мяча и две скакалки

1. Украина — 17,850.

2. Болгария — 17,300.

3. Беларусь — 16,550…

6. Россия — 15,150.