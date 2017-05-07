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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/29670609/
7 мая 2017, 13:22 | Летние: Гимнастика | ТАСС

Двукратный олимпийский призер гимнастка Комова возобновила тренировки на «Озере Круглом»

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Обладательница двух серебряных медалей Игр-2012 Виктория Комова, пропустившая Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, после длительного перерыва возобновила тренировки на подмосковной базе «Озеро Круглое», где находится национальная команда. Об этом сообщила ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Спортсменка пропустила последние крупные соревнования <nobr>из-за </nobr>болей в спине. Увеличить
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Комова, завоевавшая в 2015 году на последнем чемпионате мира золото в упражнении на брусьях, вынуждена была пропустить чемпионат Европы — 2016 в Берне и Олимпиаду в Бразилии из-за сильных болей в спине. Российские врачи не смогли помочь спортсменке решить проблемы со здоровьем, и та вынуждена была обратиться к зарубежным специалистам. Они установили причину болей (у гимнастки был усталостный перелом одного из позвонков) и назначили курс лечения.

«Комова вернулась на “Озеро Круглое” и возобновила тренировки», — отметила Родионенко.

Отец гимнастки Александр Комов в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что говорить о полном восстановлении спортсменки еще рано. «На “Озере Круглом” условия для восстановления куда лучше, чем где-либо еще, поэтому мы надеемся, что процесс пойдет гораздо быстрей, — признался собеседник агентства. — Да и личный тренер спортсменки Геннадий Елфимов большую часть времени проводит вместе с главной командой страны».

Согласно списку кандидатов в сборную России по спортивной гимнастике на 2017 год, опубликованном на сайте Министерства спорта РФ, 22-летняя Комова включена в резерв основного состава.
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