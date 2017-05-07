Двукратный олимпийский призер гимнастка Комова возобновила тренировки на «Озере Круглом»
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Обладательница двух серебряных медалей Игр-2012 Виктория Комова, пропустившая Олимпиаду в
Рио-де-Жанейро, после длительного перерыва возобновила тренировки на подмосковной базе «Озеро Круглое», где находится национальная команда. Об этом сообщила ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко.
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Комова, завоевавшая в 2015 году на последнем чемпионате мира золото в упражнении на брусьях, вынуждена была пропустить чемпионат Европы — 2016 в Берне и Олимпиаду в Бразилии
«Комова вернулась на “Озеро Круглое” и возобновила тренировки», — отметила Родионенко.
Отец гимнастки Александр Комов в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что говорить о полном восстановлении спортсменки еще рано. «На “Озере Круглом” условия для восстановления куда лучше, чем
Согласно списку кандидатов в сборную России по спортивной гимнастике на 2017 год, опубликованном на сайте Министерства спорта РФ, 22-летняя Комова включена в резерв основного состава.
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