Двукратный олимпийский призер гимнастка Комова возобновила тренировки на «Озере Круглом»

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Комова, завоевавшая в 2015 году на последнем чемпионате мира золото в упражнении на брусьях, вынуждена была пропустить чемпионат Европы — 2016 в Берне и Олимпиаду в Бразилии из-за сильных болей в спине. Российские врачи не смогли помочь спортсменке решить проблемы со здоровьем, и та вынуждена была обратиться к зарубежным специалистам. Они установили причину болей (у гимнастки был усталостный перелом одного из позвонков) и назначили курс лечения.

«Комова вернулась на “Озеро Круглое” и возобновила тренировки», — отметила Родионенко.

Отец гимнастки Александр Комов в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что говорить о полном восстановлении спортсменки еще рано. «На “Озере Круглом” условия для восстановления куда лучше, чем где-либо еще, поэтому мы надеемся, что процесс пойдет гораздо быстрей, — признался собеседник агентства. — Да и личный тренер спортсменки Геннадий Елфимов большую часть времени проводит вместе с главной командой страны».

Согласно списку кандидатов в сборную России по спортивной гимнастике на 2017 год, опубликованном на сайте Министерства спорта РФ, 22-летняя Комова включена в резерв основного состава.