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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/29667037/
6 мая 2017, 20:26 | Летние: Гимнастика | Р-Спорт

Кузнецова стала седьмой в многоборье на этапе КМ по художественной гимнастике в Софии

МОСКВА, 6 мая — Р-Спорт. Россиянка Карина Кузнецова стала седьмой на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Софии в индивидуальном многоборье.

Кузнецова получила за свои выступления 65,850 балла. Первое место заняла болгарка Невьяна Владинова, набравшая 74,000 балла. Второй результат показала ее соотечественница Катрин Тасева (70,450). Замкнула тройку Линой Ашрам (70,300) из Израиля.

Еще одна российская гимнастка Мария Сергеева (64,350) стала 12-й.
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Солдатова и Дина Аверина выступят на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Софии

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Россиянки Александра Солдатова и Дина Аверина выступят в личном многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который пройдет с 5 по 7 мая в Софии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации гимнастики.
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