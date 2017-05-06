Кузнецова стала седьмой в многоборье на этапе КМ по художественной гимнастике в Софии
МОСКВА, 6 мая —
Р-Спорт. Россиянка Карина Кузнецова стала седьмой на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Софии в индивидуальном многоборье.
Кузнецова получила за свои выступления 65,850 балла. Первое место заняла болгарка Невьяна Владинова, набравшая 74,000 балла. Второй результат показала ее соотечественница Катрин Тасева (70,450). Замкнула тройку Линой Ашрам (70,300) из Израиля.
Еще одна российская гимнастка Мария Сергеева (64,350) стала 12-й.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter