Кузнецова стала седьмой в многоборье на этапе КМ по художественной гимнастике в Софии

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Россиянки Александра Солдатова и Дина Аверина выступят в личном многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который пройдет с 5 по 7 мая в Софии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации гимнастики.