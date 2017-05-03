Верняев в девятый раз стал лучшим спортсменом месяца в Украине, повторив рекорд Харлан

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Подводя итоги спортивного месяца, Экспертная комиссия НОК отметила высокие достижения украинских спортсменов на чемпионатах Европы по тяжелой атлетике, дзюдо и спортивной гимнастике, сообщает официальный сайт НОК.

Опытный гимнаст Олег Верняев стал безоговорочным победителем, ведь на европейском первенстве в румынском городе Клуж-Напока получил три награды, две из которых — высшей пробы.

На чемпионате Старого Света Олег Верняев подтвердил свой титул чемпиона Европы в индивидуальном многоборье. Не было равных украинцу и в упражнениях на брусьях, в опорном прыжке он завоевал «бронзу».

Во втором весеннем месяце Олег Верняев также успел завоевать «золото» в многоборье на этапе Кубка мира в Лондоне и стать победителем общего зачета Кубка мира.

Отметим, что получив звание лучшего спортсмена апреля, Верняев догнал по количеству этих престижных наград титулованную фехтовальщицу Ольгу Харлан. Сейчас на счету Олега и Ольги по 9 высоких наград НОК.