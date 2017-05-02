Солдатова и Дина Аверина выступят на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Софии

В групповых упражнениях Россию будут представлять Вера Бирюкова, Анастасия Близнюк, Евгения Гренц, Софья Скоморох, Ксения Полякова и Мария Толкачева.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике пройдет с 19 по 21 мая в Будапеште.