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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/29616056/
2 мая 2017, 12:58 | Летние: Гимнастика | ТАСС

Солдатова и Дина Аверина выступят на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Софии

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Россиянки Александра Солдатова и Дина Аверина выступят в личном многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который пройдет с 5 по 7 мая в Софии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации гимнастики.

В групповых упражнениях Россию будут представлять Вера Бирюкова, Анастасия Близнюк, Евгения Гренц, Софья Скоморох, Ксения Полякова и Мария Толкачева.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике пройдет с 19 по 21 мая в Будапеште.
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