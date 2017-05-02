Солдатова и Дина Аверина выступят на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Софии
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Россиянки Александра Солдатова и Дина Аверина выступят в личном многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который пройдет с 5 по 7 мая в Софии. Об этом сообщает
пресс-служба Международной федерации гимнастики.
В групповых упражнениях Россию будут представлять Вера Бирюкова, Анастасия Близнюк, Евгения Гренц, Софья Скоморох, Ксения Полякова и Мария Толкачева.
Чемпионат Европы по художественной гимнастике пройдет с 19 по 21 мая в Будапеште.
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