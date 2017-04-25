Верняев: Перед чемпионатом Европы две недели сидел дома с ангиной и температурой 40 градусов

Украинский гимнаст Олег Верняев поделился впечатлениями от выступлений на чемпионате Европы в Клуж-Напоке (Румыния).

Как сообщал УНИАН, лидер украинской сборной Олег Верняев подтвердил звание сильнейшего гимнаста континента, став чемпионом Европы в многоборье и выиграв золото в упражнении на брусьях. Еще одну медаль — бронзу — Верняев завоевал в опорном прыжке.

«Цель была — выиграть брусья и многоборье и попытаться зацепиться за медали в упражнениях на коне или в опорном прыжке. Это был бы идеальный расклад. Но подготовка была не самой лучшей, и когда я подошел к квалификации, я почувствовал, что немного подустал, а уже в середине многоборья устал конкретно. В тот момент думал даже сняться с некоторых финалов, но потом, вроде бы, немного ожил и силы были. Думаю, задачу выполнили», — отметил Верняев в комментарии XSport.

«На перекладине ребята, выступавшие передо мной, сделали практически все свои комбинации и мне уже ловить было нечего. Я просто решил попробовать все, что могу и собрать полный турник, чтобы обкатать выступление перед чемпионатом мира. Первую половину комбинации сделал, после чего силы закончились. Упал? Ну с кем не бывает — это спорт. Я не расстраивался, потому что понимал, что не очень хорошо готов и шел на удачу.

Подготовка к турниру была немного порванной — я просидел дома с ангиной и температурой 40 градусов две недели. Вроде бы, уже вышел и нормально себя чувствовал, но врачи сказали, что мне еще 5−6 дней нельзя ничего делать. Так что, пока я отошел, выступал практически с листа.

В мае у нас будет три соревнования в бундеслиге, после чего я поеду на восстановление к физиотерапевту в Израиль на 10 дней. Он сказал, что устроит мне отдых по полной программе. Потом будет проходящий этап Универсиады и подготовка к мировому первенству.

Конечно, надо усложнять программы и вообще в принципе нельзя стоять на месте, ведь все добавляют и работают. Поэтому есть моменты, в которых мы знаем куда упираться, но это все непросто. Например, когда у тебя есть комбинация, за которую можно заработать 14 баллов, ты можешь добавлять каждый день, а когда на таком высоком уровне — тут уже тяжелее, — сказал Верняев.

Чемпионат мира по гимнастике пройдет в канадском Монреале в октябре 2017 года.