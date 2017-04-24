Давид Белявский: После Олимпиады с трудом мог сделать сальто
Герой завершившегося в Румынии чемпионата Европы, двукратный призер Олимпийских игр — о неожиданной победе на коне, трудном восстановлении после Рио и недавней свадьбе.
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ДЛЯ МНОГОБОРЬЯ ПОДГОТОВИЛ ВСЕ, КРОМЕ КОЛЕЦ
— На чемпионате континента вы завоевали две награды — золото на коне и бронзу в упражнении на перекладине. Результатом довольны?
— Самой неожиданной получилась победа на коне над самим олимпийским чемпионом Кристианом Берки. Тут я, конечно, не думал, что получится его превзойти. Что касается остальных моих результатов, там все довольно предсказуемо. Я был в средней форме, ничего сверхъестественного не показал. Выполнил свои комбинации,
— Берки сам допустил ошибку в комбинации на коне, но это, как вы справедливо заметили еще в Румынии, только его проблемы.
— На самом деле, я до последнего не был уверен, что получится выиграть. Венгры подали протест, и было вообще непонятно, что решат судьи. Пока не объявили участников церемонии награждения, я даже не знал, кто в итоге первый. Поэтому золотая медаль стала для меня очень приятным сюрпризом.
— По словам тренеров, вы выступали в Румынии, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем.
— Проблем у меня перед чемпионатом действительно было много. Самая главная, пожалуй, это то, что я четыре месяца после Олимпиады вообще не тренировался. Потом, только вошел в форму, начались проблемы с почками. Потом выбил пальцы. Чего только не было, в общем….
— Вы специально форсировали форму именно к чемпионату Европы?
— Конечно, нет. Выступить в Румынии я хотел, но если бы не успел подготовиться — ничего страшного бы не произошло. Значит, готовился бы дальше к чемпионату мира.
— Перед подготовкой к чемпионату мира позволите себе небольшой отдых?
— Да, мне дали неделю отпуска. Потом приеду в Москву, и начнется обычная подготовка. Наверно, съездим еще на подготовительный сбор на Кипр. Но там тоже будем не в море купаться, а работать в зале.
— Как вам новое поколение сборной России — Ланкин и Далалоян, которые в Румынии отлично себя зарекомендовали?
— У Димы Ланкина очень серьезные сложные программы, которые могут котироваться даже на мировом уровне. Артур отличается от других гимнастов своей «чистотой». Он очень красиво смотрится на снарядах, и даже судьи на чемпионате Европы это оценили. Сложности пока ему не хватает. Чтобы бороться за тройку на чемпионате мира, базу придется поднимать. Но время еще есть, я думаю, он попробует это сделать.
— Далалоян на чемпионате Европы стал вторым в многоборье, а вы в этом виде программы не выступали. Планируете готовить многоборье к чемпионату мира?
— Да, конечно. У меня уже сейчас почти все программы готовы, кроме колец. Осталось их немного подработать, и можно начинать выступать. Думаю, уже на Кубке России я буду делать многоборье.
НА ОТДЫХЕ ТЕРЯЮ МЫШЕЧНУЮ МАССУ
— Чем вы занимались четыре месяца после Рио, которые провели без гимнастики?
— Если вкратце, делал, что хотел. Мы сыграли свадьбу, съездили на медовый месяц в Италию. Погостили у моих родителей и у родителей жены. Так незаметно и прошло время.
— Спортивную форму сильно растеряли?
— Конечно! Когда впервые после перерыва пришел в зал, я даже сальто с трудом мог сделать.
— Набрали лишний вес?
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— Своей будущей жене Марии вы сделали предложение прямо по ходу Олимпиады в Рио. Почему выбрали такой необычный способ?
— Я загадал еще перед Олимпиадой, что если выиграю медаль, сделаю предложение. Тем более, Маша поехала в Рио в качестве болельщицы. Если бы медали не было, конечно, все равно бы предложение сделал, но чуть позже — на отдыхе. А так, получилось все очень красиво и приятно.
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