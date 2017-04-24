Давид Белявский: После Олимпиады с трудом мог сделать сальто

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ДЛЯ МНОГОБОРЬЯ ПОДГОТОВИЛ ВСЕ, КРОМЕ КОЛЕЦ

— На чемпионате континента вы завоевали две награды — золото на коне и бронзу в упражнении на перекладине. Результатом довольны?

— Самой неожиданной получилась победа на коне над самим олимпийским чемпионом Кристианом Берки. Тут я, конечно, не думал, что получится его превзойти. Что касается остальных моих результатов, там все довольно предсказуемо. Я был в средней форме, ничего сверхъестественного не показал. Выполнил свои комбинации, что-то получилось, что-то нет… Рад за наших молодых ребят — Диму Ланкина, Артура Далалояна. Они приехали на первый чемпионат Европы и сходу так отлично себя зарекомендовали.

— Берки сам допустил ошибку в комбинации на коне, но это, как вы справедливо заметили еще в Румынии, только его проблемы.

— На самом деле, я до последнего не был уверен, что получится выиграть. Венгры подали протест, и было вообще непонятно, что решат судьи. Пока не объявили участников церемонии награждения, я даже не знал, кто в итоге первый. Поэтому золотая медаль стала для меня очень приятным сюрпризом.

— По словам тренеров, вы выступали в Румынии, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем.

— Проблем у меня перед чемпионатом действительно было много. Самая главная, пожалуй, это то, что я четыре месяца после Олимпиады вообще не тренировался. Потом, только вошел в форму, начались проблемы с почками. Потом выбил пальцы. Чего только не было, в общем….

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— Вы специально форсировали форму именно к чемпионату Европы?

— Конечно, нет. Выступить в Румынии я хотел, но если бы не успел подготовиться — ничего страшного бы не произошло. Значит, готовился бы дальше к чемпионату мира.

— Перед подготовкой к чемпионату мира позволите себе небольшой отдых?

— Да, мне дали неделю отпуска. Потом приеду в Москву, и начнется обычная подготовка. Наверно, съездим еще на подготовительный сбор на Кипр. Но там тоже будем не в море купаться, а работать в зале.

— Как вам новое поколение сборной России — Ланкин и Далалоян, которые в Румынии отлично себя зарекомендовали?

— У Димы Ланкина очень серьезные сложные программы, которые могут котироваться даже на мировом уровне. Артур отличается от других гимнастов своей «чистотой». Он очень красиво смотрится на снарядах, и даже судьи на чемпионате Европы это оценили. Сложности пока ему не хватает. Чтобы бороться за тройку на чемпионате мира, базу придется поднимать. Но время еще есть, я думаю, он попробует это сделать.

— Далалоян на чемпионате Европы стал вторым в многоборье, а вы в этом виде программы не выступали. Планируете готовить многоборье к чемпионату мира?

— Да, конечно. У меня уже сейчас почти все программы готовы, кроме колец. Осталось их немного подработать, и можно начинать выступать. Думаю, уже на Кубке России я буду делать многоборье.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BLEEXZMDqYr/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Поздравляем сегодня наших друзей с созданием семьи Кроу!!!? @crows_stories и @earlcherry</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Давид Белявский (@belyavskiydavid01) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-10-02T14:16:41+00:00">Oct 2, 2016 at 7:16am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

НА ОТДЫХЕ ТЕРЯЮ МЫШЕЧНУЮ МАССУ

— Чем вы занимались четыре месяца после Рио, которые провели без гимнастики?

— Если вкратце, делал, что хотел. Мы сыграли свадьбу, съездили на медовый месяц в Италию. Погостили у моих родителей и у родителей жены. Так незаметно и прошло время.

— Спортивную форму сильно растеряли?

— Конечно! Когда впервые после перерыва пришел в зал, я даже сальто с трудом мог сделать.

— Набрали лишний вес?

— Не-а, у меня другая проблема: когда не тренируюсь, вес, наоборот, падает. Потом приходится набирать мышечную массу.

— Своей будущей жене Марии вы сделали предложение прямо по ходу Олимпиады в Рио. Почему выбрали такой необычный способ?

— Я загадал еще перед Олимпиадой, что если выиграю медаль, сделаю предложение. Тем более, Маша поехала в Рио в качестве болельщицы. Если бы медали не было, конечно, все равно бы предложение сделал, но чуть позже — на отдыхе. А так, получилось все очень красиво и приятно.