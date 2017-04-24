Ростовские гимнасты взяли две медали на чемпионате Европы

Спортсмены из Ростова Дмитрий Ланкин и Никита Нагорный взяли две медали на чемпионате Европы по спортивной гимнастике.

Согласно информации из официальных источников, на прошедшем в Румынии турнире Дмитрий Ланкин завоевал «серебро» в вольных упражнениях.

Никита Нагорный взял «бронзу» в опорном прыжке.

Сборная России стала в Румынии первой в общекомандном зачете, завоевав восемь медалей.

«Все наши молодые ребята успешно выполнили свои программы, которые мы готовим к Олимпиаде, прошли проверку чемпионатом Европы. Все получилось, как мы задумывали. Очень порадовали Артур Далалоян и Дмитрий Ланкин, которые впервые вышли на такой уровень», — прокомментировала итоги турнира старший тренер сборной страны Валентина Родионенко.