Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова стала чемпионкой Европы
Ангелина Мельникова стала сильнейшей на завершившемся в Румынии первенстве Старого Света в вольных упражнениях.
Ангелина Мельникова во второй раз завоевала золото континентального гимнастического чемпионата.
После непопадания в финал личного многоборья и неудачных выступлений в опорном прыжке Мельникова сумела собраться перед заключительными для себя стартами. Она сумела переломить неудачно складывающий для себя сюжет континентального первенства в румынском
Блистательно исполнив свою программу, воронежская гимнастка завоевала золотую медаль европейского первенства. Мельникова на 0,034 балла обошла абсолютную чемпионку-2017 британку Элизу Дауни. Третьей стала представительница Нидерландов Этора Торсдоттир.
Российская гимнастическая сборная России победила в общекомандном зачете, завоевав в Румынии восемь наград различного достоинства, три из которых — золотые.
На чемпионате 2016 года она была сильнейшей в личном многоборье.
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