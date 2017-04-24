Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова стала чемпионкой Европы

Ангелина Мельникова во второй раз завоевала золото континентального гимнастического чемпионата.

После непопадания в финал личного многоборья и неудачных выступлений в опорном прыжке Мельникова сумела собраться перед заключительными для себя стартами. Она сумела переломить неудачно складывающий для себя сюжет континентального первенства в румынском Клуж-Наполе и показала абсолютно лучший результат среди всех участниц соревнований в вольных упражнениях.

Блистательно исполнив свою программу, воронежская гимнастка завоевала золотую медаль европейского первенства. Мельникова на 0,034 балла обошла абсолютную чемпионку-2017 британку Элизу Дауни. Третьей стала представительница Нидерландов Этора Торсдоттир.

Российская гимнастическая сборная России победила в общекомандном зачете, завоевав в Румынии восемь наград различного достоинства, три из которых — золотые.

На чемпионате 2016 года она была сильнейшей в личном многоборье.