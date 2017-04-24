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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/29530588/
24 апреля 2017, 12:36 | Летние: Гимнастика | АиФ Черноземье

Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова стала чемпионкой Европы

Ангелина Мельникова стала сильнейшей на завершившемся в Румынии первенстве Старого Света в вольных упражнениях.

Ангелина Мельникова во второй раз завоевала золото континентального гимнастического чемпионата.

После непопадания в финал личного многоборья и неудачных выступлений в опорном прыжке Мельникова сумела собраться перед заключительными для себя стартами. Она сумела переломить неудачно складывающий для себя сюжет континентального первенства в румынском Клуж-Наполе и показала абсолютно лучший результат среди всех участниц соревнований в вольных упражнениях.

Блистательно исполнив свою программу, воронежская гимнастка завоевала золотую медаль европейского первенства. Мельникова на 0,034 балла обошла абсолютную чемпионку-2017 британку Элизу Дауни. Третьей стала представительница Нидерландов Этора Торсдоттир.

Российская гимнастическая сборная России победила в общекомандном зачете, завоевав в Румынии восемь наград различного достоинства, три из которых — золотые.

На чемпионате 2016 года она была сильнейшей в личном многоборье.
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Первый зачет сдан: российские гимнасты успешно выступили на чемпионате Европы

Первый зачет сдан: российские гимнасты успешно выступили на чемпионате Европы

КЛУЖ-НАПОКА /Румыния/, 23 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Сборная России по спортивной гимнастике успешно выступила на чемпионате Европы в Румынии, который стал первым крупным соревнованием в новом олимпийском цикле. Первый зачет сдан, однако сами тренеры далеки от того, чтобы ставить высокие оценки, результат работы оценит только Олимпиада, которая пройдет в 2020 году в Токио.
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