Первый зачет сдан: российские гимнасты успешно выступили на чемпионате Европы
КЛУЖ-НАПОКА /Румыния/, 23 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Сборная России по спортивной гимнастике успешно выступила на чемпионате Европы в Румынии, который стал первым крупным соревнованием в новом олимпийском цикле. Первый зачет сдан, однако сами тренеры далеки от того, чтобы ставить высокие оценки, результат работы оценит только Олимпиада, которая пройдет в 2020 году в Токио.
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Сборная России по спортивной гимнастике заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы. В активе россиян три золотые, три серебряные и две бронзовые награды. Золото в упражнении на коне принес России Давид Белявский, в опорном прыжке — Артур Далалоян, в вольных — Ангелина Мельникова; серебро — Далалоян (личное многоборье), Елена Еремина (брусья), Дмитрий Ланкин (вольные упражнения); бронза — Никита Нагорный (брусья), Белявский (перекладина). Второе место заняла команда Румынии (2−1−1), третье — сборная Украины (2−0−2).
Сборная России находится в начале пути
«Этот чемпионат Европы дал нам очень много информации для дальнейшей работы, — заметил в беседе с корреспондентом ТАСС главный тренер сборной России Андрей Родионенко. — Мы находимся только в начале четырехлетнего пути, поэтому особые комплименты неуместны, но я хочу сказать спасибо тренерам, самим спортсменам. А делать
«Это был полезный и очень важный старт, теперь на надо держать темп и идти дальше, — продолжил собеседник агентства. — Ведь позади только чемпионат Европы, а на мировом первенстве будет соперничество куда сильней. Сейчас у нас по сравнению с Олимпиадой обновился состав, нельзя полагаться только на старшее поколение. Нам надо идти вперед, а то, что было в Рио, пора забыть».
Конкуренция — двигатель прогресса
Не собирается преувеличивать заслуги своих спортсменов и старший тренер мужской сборной России Валерий Алфосов. По его словам, никто из его спортсменов, выигравших медали на чемпионате Европы, не гарантировал себе места не только в олимпийском составе, но даже в пятерке тех, кому осенью предстоит защищать честь страны на чемпионате мира в Канаде.
«Здорово, что у нас усилилась конкуренция в сборной команде, от этого растет вверх и результат, — сказал ТАСС Алфосов. — Но чемпионат Европы завершился, никто из его участников не гарантировал себе место в составе сборной на чемпионат мира. Чемпионы сошли с пьедестала, отбор начнется с самого начала, это спорт, никто никаких привилегий не получит».
Далалоян — открытие турнира
Чемпионат Европы позволил громко заявить о себе двум российским гимнастам — Артуру Далалояну и Елене Ереминой, которые теперь будут на равных бороться за место в составе национальной команды. Тот же Алфосов по праву назвал дебютанта ЧЕ Далалояна настоящим открытием этого турнира. И это не громкие слова, так как далеко не каждому спортсмену удается в первом своем взрослом турнире столь высокого уровня стать медалистом в личном многоборье. Да и золото в опорном прыжке, завоеванное в условиях жесткой конкуренции, дорогого стоит.
Родионенко, в свою очередь, сказал теплые слова в адрес другой дебютантки национальной команды Елены Ереминой, которая вернется домой с серебром. «Этот человек первый раз выступал на взрослом чемпионате Европы. Она очень большая молодец», — сказал тренер. Еремина также сумела занять высокое для новичка четвертое место в личном многоборье.
«Бразильская гвардия» не сдается
Достойно выступили на чемпионате Европы и те российские гимнасты, которым летом прошлого года довелось выступить на Олимпиаде в
«Подготовка к этому турниру у меня получилось смазанной, то одно беспокоило, то другое, и я не мог нормально тренироваться. Не скажу, что выступление на том же коне было идеальным. Еще есть над чем работать», — признался Белявский журналистам.
Сумела на мажорной ноте завершить чемпионат Европы и серебряный призер ОИ-2016 в командном первенстве Ангелина Мельникова. До последнего дня эту спортсменку преследовали провалы, она не сумела пробиться в финал в личном многоборье, а также занять только восьмое место в упражнениях на брусьях. Однако в последний день спортсменка сумела себя взять реванш, завоевав золото в вольных упражнениях.
«Мне очень хотелось сегодня выступить успешно, столько стартов было сделано, — сказала журналистам Мельникова. — Неужели и закончиться должно было все плохо? Почему сегодня удалось стать первой? Просто потому, что мне нравится делать вольные, да и очень хотелось домой, поэтому заставила потерпеть полторы минуты».
«Это золото компенсировало мне неудачу в личном многоборье», — подчеркнула спортсменка.
Еще один серебряный призер ОИ-2016 Никита Нагорный сумел завоевать бронзу в упражнении на брусьях.
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