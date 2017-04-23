Арина Аверина выиграла этап КМ в Ташкенте в упражнениях с обручем, мячом и лентой
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Россиянка Арина Аверина стала победительницей второго этапа Кубка мира по художественной гимнастике в Ташкенте в упражнениях с обручем, мячом и лентой.
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Другая представительница России Дина Аверина стала победительницей соревнований в упражнении с булавами.
Российская команда также стала первой в групповых упражнениях с пятью обручами и третьей — с тремя мячами и двумя скакалками.
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