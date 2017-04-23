Главный тренер сборной РФ Родионенко призвал не преувеличивать успех своих гимнастов на ЧЕ

В активе россиян три золотые, три серебряные и две бронзовые награды. Золото в упражнении на коне принес России Давид Белявский, в опорном прыжке — Артур Далалоян, в вольных — Ангелина Мельникова; серебро — Далалоян (личное многоборье), Елена Еремина (брусья), Дмитрий Ланкин (вольные упражнения); бронза — Никита Нагорный (брусья), Белявский (перекладина). Второе место заняла команда Румынии (2−1−1), третье — сборная Украины (2−0−2).

«Этот чемпионат Европы дал нам очень много информации для дальнейшей работы, — отметил Родионенко. — Мы находимся только в начале четырехлетнего пути, поэтому особые комплименты неуместны, но я хочу сказать спасибо тренерам, самим спортсменам. А делать какие-то выводы после этого чемпионата Европы пока рано, я не хочу считать медали».

«Это был полезный и очень важный старт, теперь нам надо держать темп и идти дальше, — продолжил собеседник агентства. — Ведь позади только чемпионат Европы, а на мировом первенстве будет соперничество куда сильней. Сейчас у нас по сравнению с Олимпиадой обновился состав, нельзя полагаться только на старое поколение. Нам надо идти вперед, а то, что было в Рио, пора забыть».

Главный тренер подчеркнул, что те российские гимнасты, которые сумели проявить себя в Бразилии, сейчас должны опять показывать себя на соревнованиях. «Хочу сказать теплые слова про Лену Еремину, которая первый раз выступала на взрослом чемпионате Европы, — отметил Родионенко. — Она очень большая молодец, оправдано ли было включение Марии Пасеки в состав? Пятьдесят на пятьдесят, это была проверка, потому что она еще не готова, но в то же время хотелось таким образом ее «расшевелить».