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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/29524416/
23 апреля 2017, 18:14 | Летние: Гимнастика | Р-Спорт

Сборная России выиграла медальный зачет на чемпионате Европы по спортивной гимнастике

КЛУЖ-НАПОКА (Румыния), 23 апр — Р-Спорт. Сборная России завоевала восемь наград (три золотых, три серебряных и две бронзовые) и выиграла медальный зачет на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который прошел в румынском городе Клуж-Напока.

Сборная России выиграла медальный зачет на чемпионате Европы по спортивной гимнастике - Фото Увеличить
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Чемпионами Европы стали Давид Белявский (в упражнении на коне), Ангелина Мельникова (в вольных упражнениях) и Артур Далалоян (в опорном прыжке). Серебро у Далалояна в многоборье, Дмитрия Ланкина в вольных упражнениях и Елены Ереминой в упражнении на брусьях. Бронзовыми призерами стали Белявский в упражнении на перекладине и Никита Нагорный в упражнении на брусьях.

По две золотые медали выиграли сборные Румынии и Украины.
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КЛУЖ-НАПОКА /Румыния/, 23 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко не считает правильным возносить свою команду после победы в медальном зачете на завершившемся в воскресенье в Румынии чемпионате Европы. Об этом он заявил ТАСС.
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