Сборная России выиграла медальный зачет на чемпионате Европы по спортивной гимнастике

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Чемпионами Европы стали Давид Белявский (в упражнении на коне), Ангелина Мельникова (в вольных упражнениях) и Артур Далалоян (в опорном прыжке). Серебро у Далалояна в многоборье, Дмитрия Ланкина в вольных упражнениях и Елены Ереминой в упражнении на брусьях. Бронзовыми призерами стали Белявский в упражнении на перекладине и Никита Нагорный в упражнении на брусьях.

По две золотые медали выиграли сборные Румынии и Украины.