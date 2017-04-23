Гимнаст Верняев завоевал золото чемпионата Европы в упражнении на брусьях и бронзу в опорном прыжке
Украинский гимнаст завоевал очередные награды европейского первенства.
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В румынском
Наш спортсмен выиграл в упражнении на брусьях и стал третьим в опорном прыжке.
В своем «коронном» упражнении на брусьях наш спортсмен получил оценку от судей 15,466 балла, опередив на одну десятую балла немца Лукаса Даусера — 15,366. Бронзовым призером стал Никита Нагорный из России — 15,266.
В опорном прыжке Верняев получил оценку 14,649 балла. Чемпионом Европы стал Артур Далалоян из России — 14,933, серебро у Мариана Драгулеску из Румынии (14,733).
Как сообщал УНИАН, накануне «бронзу» завоевал Игорь Радивилов в упражнении на кольцах.
Чемпионат Европы проходил с 19 по 23 апреля.
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