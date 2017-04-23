Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/gymnastics/29524334/
23 апреля 2017, 18:03 | Летние: Гимнастика | УНИАН

Гимнаст Верняев завоевал золото чемпионата Европы в упражнении на брусьях и бронзу в опорном прыжке

Украинский гимнаст завоевал очередные награды европейского первенства.

Украинский гимнаст завоевал очередные награды европейского первенства. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В румынском Клуж-Напока завершился чемпионат Европы по спортивной гимнастике, где в последний день в финалах соревнований в отдельных видах программы украинец Олег Верняев завоевал золото и бронзу, сообщает официальный сайт соревнований.

Наш спортсмен выиграл в упражнении на брусьях и стал третьим в опорном прыжке.

В своем «коронном» упражнении на брусьях наш спортсмен получил оценку от судей 15,466 балла, опередив на одну десятую балла немца Лукаса Даусера — 15,366. Бронзовым призером стал Никита Нагорный из России — 15,266.

В опорном прыжке Верняев получил оценку 14,649 балла. Чемпионом Европы стал Артур Далалоян из России — 14,933, серебро у Мариана Драгулеску из Румынии (14,733).

Как сообщал УНИАН, накануне «бронзу» завоевал Игорь Радивилов в упражнении на кольцах.

Чемпионат Европы проходил с 19 по 23 апреля.

Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гимнастики

Еще 7 новостей  Все новости
23 апреля

Генсек НАТО призвал тщательно расследовать инцидент с подрывом автомобиля ОБСЕ на Донбассе

Боевики сегодня 18 раз обстреляли позиции сил АТО: один военный погиб, двое ранены

Геращенко сообщил, что погибший на Донбассе сотрудник ОБСЕ был гражданином Британии