Гимнаст Верняев завоевал золото чемпионата Европы в упражнении на брусьях и бронзу в опорном прыжке

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В румынском Клуж-Напока завершился чемпионат Европы по спортивной гимнастике, где в последний день в финалах соревнований в отдельных видах программы украинец Олег Верняев завоевал золото и бронзу, сообщает официальный сайт соревнований.

Наш спортсмен выиграл в упражнении на брусьях и стал третьим в опорном прыжке.

В своем «коронном» упражнении на брусьях наш спортсмен получил оценку от судей 15,466 балла, опередив на одну десятую балла немца Лукаса Даусера — 15,366. Бронзовым призером стал Никита Нагорный из России — 15,266.

В опорном прыжке Верняев получил оценку 14,649 балла. Чемпионом Европы стал Артур Далалоян из России — 14,933, серебро у Мариана Драгулеску из Румынии (14,733).

Как сообщал УНИАН, накануне «бронзу» завоевал Игорь Радивилов в упражнении на кольцах.

Чемпионат Европы проходил с 19 по 23 апреля.