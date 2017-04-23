Российский гимнаст Артур Далалоян завоевал золото ЧЕ в опорном прыжке
КЛУЖ-НАПОКА (Румыния), 23 апр — Р-Спорт. Россиянин Артур Далалоян завоевал золотую медаль чемпионата Европы по спортивной гимнастике в опорном прыжке.
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Далалоян за свое выступление получил от судей оценку 14,933 балла. Второе место занял румынский спортсмен Мариан Драгулеску (14,733), третьим стал украинец Олег Верняев (14,649).
Чемпионат Европы проходит в румынском городе
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