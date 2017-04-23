Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/gymnastics/29523213/
23 апреля 2017, 14:50 | Летние: Гимнастика | Р-Спорт

Российский гимнаст Артур Далалоян завоевал золото ЧЕ в опорном прыжке

КЛУЖ-НАПОКА (Румыния), 23 апр — Р-Спорт. Россиянин Артур Далалоян завоевал золотую медаль чемпионата Европы по спортивной гимнастике в опорном прыжке.

Российский гимнаст Артур Далалоян завоевал золото ЧЕ в опорном прыжке - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Далалоян за свое выступление получил от судей оценку 14,933 балла. Второе место занял румынский спортсмен Мариан Драгулеску (14,733), третьим стал украинец Олег Верняев (14,649).

Чемпионат Европы проходит в румынском городе Клуж-Напока.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гимнастики

Еще 7 новостей  Все новости
21 апреля

Фигурист, которого называли до травмы «вторым Плющенко», вернулся

Бурный секс возле корта прервал теннисный матч

ФИФА отреагировала на призыв США лишить Россию ЧМ по футболу