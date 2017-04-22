Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/gymnastics/29519324/
22 апреля 2017, 20:47 | Летние: Гимнастика | ТАСС

Россиянка Дина Аверина выиграла этап Кубка мира в многоборье по художественной гимнастике

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Россиянка Дина Аверина стала победительницей второго этапа Кубка мира по художественной гимнастике в многоборье в Ташкенте.

Второй стала еще одна россиянка Арина Аверина. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По сумме всех упражнений спортсменка набрала 71,700 балла. Второй стала еще одна россиянка Арина Аверина (70,900), третьей — Катрин Тасева из Болгарии (67,750).

В групповых упражнениях в многоборье победу одержала команда России (36,250), вторыми стали представительницы Болгарии (35,050), третьими — белоруски (32,500).

Этап Кубка мира завершится в воскресенье, спортсменки разыграют медали в отдельных упражнениях.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гимнастики

Еще 7 новостей  Все новости
22 апреля

Судейство не уровня ФИФА: "Зенит" со скандалом обыграл "Урал" в историческом матче

"Челси" обыграл "Тоттенхэм" и вышел в финал Кубка Англии

Холодный душ: лидер чемпионата России "Спартак" разгромно проиграл "Ростову"