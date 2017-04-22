Россиянка Дина Аверина выиграла этап Кубка мира в многоборье по художественной гимнастике
МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Россиянка Дина Аверина стала победительницей второго этапа Кубка мира по художественной гимнастике в многоборье в Ташкенте.
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По сумме всех упражнений спортсменка набрала 71,700 балла. Второй стала еще одна россиянка Арина Аверина (70,900), третьей — Катрин Тасева из Болгарии (67,750).
В групповых упражнениях в многоборье победу одержала команда России (36,250), вторыми стали представительницы Болгарии (35,050), третьими — белоруски (32,500).
Этап Кубка мира завершится в воскресенье, спортсменки разыграют медали в отдельных упражнениях.
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