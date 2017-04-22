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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/29517412/
22 апреля 2017, 15:52 | Летние: Гимнастика | ИА REGNUM

Ташкент принимает этап Кубка мира по художественной гимнастике

В качестве почетного гостя в Ташкент приехала уроженка Узбекистана, знаменитая российская гимнастка Алина Кабаева.

Этап кубка мира по художественной гимнастике проходит в столице Узбекистана, сборную России возглавляет главный тренер и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, передает корреспондент ИА REGNUM.

Также, поддержать российских гимнасток прибыла в качестве почетного гостя уроженка Узбекистана, знаменитая российская гимнастка Алина Кабаева.

Для участия в соревнованиях в Ташкент приехали свыше 200 участников спортивных делегаций из 20 стран.

В частности, свои страны представят гимнастки из Армении, Австралии, Беларуси, Болгарии, Грузии, Израиля, Индонезии, Испании, Казахстана, Латвии, Норвегии, России, Словении, США, Таиланда, Финляндии, Швейцарии, Эстонии, Японии и Узбекистана.

Спортсменки выступят в индивидуальных соревнованиях и групповом многоборье. Турнир завершится 23 апреля.
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