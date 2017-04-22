Российский гимнаст Белявский выиграл золото ЧЕ в упражнениях на коне

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Второе место занял венгр Криштиан Берки (14,900), третье — армянин Арутюн Мердинян (14,833).

Давид Белявский — серебряный призер ЧЕ-2016 в упражнениях на коне. Он стал уже пятикратным чемпионом Европы, в его активе есть также серебро и бронза Олимпиады-2016.