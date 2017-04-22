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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/29517341/
22 апреля 2017, 15:40 | Летние: Гимнастика | ТАСС

Российский гимнаст Белявский выиграл золото ЧЕ в упражнениях на коне

КЛУЖ-НАПОКА /Румыния/, 22 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Россиянин Давид Белявский занял первое место в упражнениях на коне на проходящем в Румынии чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Судьи оценили выступление россиянина в 15,200 балла.

Второе место занял венгр Криштиан Берки. Увеличить
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Второе место занял венгр Криштиан Берки (14,900), третье — армянин Арутюн Мердинян (14,833).

Давид Белявский — серебряный призер ЧЕ-2016 в упражнениях на коне. Он стал уже пятикратным чемпионом Европы, в его активе есть также серебро и бронза Олимпиады-2016.
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Россиянка Пасека заняла четвертое место в опорном прыжке на ЧЕ в Румынии

Россиянка Пасека заняла четвертое место в опорном прыжке на ЧЕ в Румынии

КЛУЖ-НАПОКА /Румыния/, 22 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская гимнастка Мария Пасека заняла четвертое место в опорном прыжке на проходящем в Румынии чемпионате Европы. Судьи оценили ее выступление в 14,283 балла.
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22 апреля

Российский гимнаст Белявский выиграл золото ЧЕ в упражнениях на коне

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