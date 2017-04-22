Россиянка Пасека заняла четвертое место в опорном прыжке на ЧЕ в Румынии

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Чемпионкой Европы в опорном прыжке стала француженка Колин Девилляр (14,450) второе место заняла представительница Великобритании Элисса Дауни (14,350), третье — венгерка Болгарка Деваи (14,317).

Восьмое место заняла еще одна представительница России Ангелина Мельникова (14,000).

Пасека — чемпионка мира и Европы 2015 года в опорном прыжке, на Олимпиаде-2016 она на этом снаряде стала второй, четырьмя годами ранее в Лондоне — третьей. После Игр в Рио- де-Жанейро эта спортсменка испытывала серьезные проблемы со спиной и была включена в состав национальной команды на ЧЕ за несколько дней до вылета в Румынию.