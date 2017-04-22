Ланкин выиграл серебро ЧЕ по спортивной гимнастике в вольных упражнениях
КЛУЖ-НАПОКА (Румыния), 22 апр — Р-Спорт. Россиянин Дмитрий Ланкин выиграл серебро чемпионата Европы по спортивной гимнастике в вольных упражнениях.
Ланкин в субботнем финале получил от судей оценку 14,466 балла. Победителем стал румын Мариан Драгулеску (14,500). Замкнул тройку лидеров израильтянин Александр Шатилов (14,400).
Чемпионат Европы проходит в румынском городе
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