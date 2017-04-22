Ланкин выиграл серебро ЧЕ по спортивной гимнастике в вольных упражнениях

КЛУЖ-НАПОКА /Румыния/, 21 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская гимнастка Елена Еремина по итогам соревнований в личном многоборье чемпионата Европы в Румынии должна была занять третье место, однако сомнительные решения судей в конце соревнований оставили россиянку без награды. Об этом сообщила журналистам старший тренер сборной России Валентина Родионенко.