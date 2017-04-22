Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/gymnastics/29516775/
22 апреля 2017, 14:12 | Летние: Гимнастика | Р-Спорт

Ланкин выиграл серебро ЧЕ по спортивной гимнастике в вольных упражнениях

КЛУЖ-НАПОКА (Румыния), 22 апр — Р-Спорт. Россиянин Дмитрий Ланкин выиграл серебро чемпионата Европы по спортивной гимнастике в вольных упражнениях.

Ланкин в субботнем финале получил от судей оценку 14,466 балла. Победителем стал румын Мариан Драгулеску (14,500). Замкнул тройку лидеров израильтянин Александр Шатилов (14,400).

Чемпионат Европы проходит в румынском городе Клуж-Напока.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гимнастики

Родионенко: Сомнительное судейство лишило российскую гимнастку Еремину бронзы ЧЕ

Родионенко: Сомнительное судейство лишило российскую гимнастку Еремину бронзы ЧЕ

КЛУЖ-НАПОКА /Румыния/, 21 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская гимнастка Елена Еремина по итогам соревнований в личном многоборье чемпионата Европы в Румынии должна была занять третье место, однако сомнительные решения судей в конце соревнований оставили россиянку без награды. Об этом сообщила журналистам старший тренер сборной России Валентина Родионенко.
Еще 7 новостей  Все новости
21 апреля

Фигурист, которого называли до травмы «вторым Плющенко», вернулся

Бурный секс возле корта прервал теннисный матч

ФИФА отреагировала на призыв США лишить Россию ЧМ по футболу