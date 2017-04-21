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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/29511699/
21 апреля 2017, 19:41 | Летние: Гимнастика | ТАСС

Британская гимнастка Дауни завоевала золото в многоборье на ЧЕ в Румынии

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Британка Элисса Дауни завоевала золотую медаль в многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в Румынии. Спортсменка показала результат 55,765 балла.

Второе место заняла венгерка София Ковач с результатом 55,432 балла. Призовую тройку замкнула француженка Мелани де Езус дос Сантос (55,065).

Лучшей из россиянок стала Елена Еремина (54,266), которая показала четвертый результат.
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Россиянин Далалоян завоевал серебро на чемпионате Европы по спортивной гимнастике

КЛУЖ-НАПОКА (РУМЫНИЯ), 21 апр — Р-Спорт. Россиянин Артур Далалоян завоевал серебряную медаль в многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в румынском городе Клуж-Напока.
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