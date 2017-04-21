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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/29508665/
21 апреля 2017, 15:43 | Летние: Гимнастика | Р-Спорт

Россиянин Далалоян завоевал серебро на чемпионате Европы по спортивной гимнастике

КЛУЖ-НАПОКА (РУМЫНИЯ), 21 апр — Р-Спорт. Россиянин Артур Далалоян завоевал серебряную медаль в многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в румынском городе Клуж-Напока.

Победителем по итогам шести упражнений стал украинец Олег Верняев с результатом 85,866 балла. Далалоян набрал 85,498 балла. Третье место занял британец Джеймс Холл (84,664).

Другой представитель России Никита Игнатьев (83,964) стал четвертым.
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