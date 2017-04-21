Ирина Винер-Усманова: Я никогда не собиралась быть министром спорта

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Виктория Хесина, «АиФ»: Ирина Александровна, недавно вы стали членом Общественной палаты. Если откровенно, то зачем вам это? Сложно совмещать заседания, совещания и работу в художественной гимнастике?

Ирина Винер-Усманова: Всю свою жизнь я занимаюсь тем, что популяризирую спорт и художественную гимнастику в частности. И работа в Общественной палате может мне в этом помочь. Ведь проблем сегодня очень много. Например, Крым, где всегда была сильная школа художественной гимнастики. Надо сделать так, чтобы не пропала та база и тот тренерский состав, которые там есть. Как члену общественной палаты, мне будет легче что-то пробивать, решать вопросы — как быть с залами, как сделать так, чтобы была возможность заниматься спортом за минимальные деньги и так далее. Задача у нас одна — дети должны быть здоровыми, а не ходить по подворотням и курить известные препараты.

— Осенью ходили разговоры, что вы можете занять пост министра спорта вместо ушедшего на повышения Виталия Мутко. Это были просто слухи?

— Да, это домыслы ваших коллег-журналистов. Никогда не вела переговоров на эту тему и не собиралась занимать министерское место. Я люблю творческую работу. Мне, дочери художника, внучке скрипача, важно быть в творчестве, в процессе. Я учитель, у которого в гороскопе написано — успех в жизни благодаря любви к детям. У меня есть возможность быть хорошим тренером и нет желания менять свою профессию. Конечно, организационными делами я тоже занимаюсь, но лишь потому, что надо. Сначала надо организовать некий процесс, чтобы потом спокойно творить.

— Помните момент, когда к вам пришло осознание того, что вы — тренер?

— После школы я поступала в медицинский институт. На первом экзамене поставили «четвёрку», это означало, что надо сдавать еще кучу экзаменов. Я развернулась и пошла в институт физкультуры. Там после первого курса перешла на заочное и набрала детскую группу. Занималась с ними, ставила какие-то эксперименты. А девочки были настолько талантливые, настолько мне были интересно работать с ними! Это был момент истины.

Цитата Я прошла все тернии, которые существуют в спорте: огонь, воду, медные трубы. Непонимание, осуждение той линии, которую я выбрала. Всего этого было достаточно во времена Советского союза и в первое время после его распада.

Ничего не даётся просто так. Каждый раз при подготовке к новым Олимпийских играх вновь приходится преодолевать серьезные препятствия. Но как же приятно, когда после всего этого, в честь твоей воспитанницы играет гимн России. Это непередаваемое ощущение, которое я ни на что не променяю.

— Учитывая последние скандалы, связанные с российским спортом, как у вас в художественной гимнастике складывается общение с международными спортивными чиновниками?

— У нас были очень тяжелые отношения с международной федерацией гимнастики на протяжении 12 лет, когда художественную гимнастику хотели убрать из олимпийских видов спорта и всячески упрощали ее программу. Как же у меня Алина (Кабаева, — Ред.) расстраивалась, когда сложнейшие элементы, которые мы с ней делали, не ценили так, как должны. Если бы в художественную гимнастику не вдохнули эмоции и сложности не оценивались, то могло случиться худшее, и единственный олимпийский вид спорта, который родился в России, мог покинуть олимпийскую семью. Тем более, что Россия не проигрывала на протяжении 5 олимпийских циклов. Каждая Олимпиада была сложным экзаменом для наших программ, потому что они должны были соответствовать Олимпийскому девизу: «Быстрее, выше, сильнее!». Мы должны были быть впереди на 2 головы, победа могла состояться только при этом условии. Потому, что если на небе сказали «да», то на земле уже никто не скажет «нет».

Слава богу, эти проблемы в прошлом. Во главе международной федерации сейчас стоит японец Моринари Ватанабэ — большой любитель и знаток художественной гимнастики. Поэтому я думаю, при нём все будет лучше, чище и справедливее.

— Что, как вам кажется, могло бы увеличить популярность вашего вида спорта, подтолкнуть к развитию?

— Повлиять на развитие, считаю, мы сможем, если включим в программу смешанные пары — девочка и мальчик. Как это сделали в синхронном плавании. Тем более, что в той же Японии, например, популярна мужская ритмическая гимнастика, там очень гордятся своими достижениями. При этом, конечно, не думаю, что мужские соревнования пустят на Игры. Но вот если смешанные пары смогут делать красивые программы, то у них есть шанс оказаться на Олимпиаде.

— Волейбольный тренер Владимир Алекно рассказывал о проблеме, с которой столкнулся в работе: «Я начал общаться с молодыми парнями и ничего, кроме доллара, в их глазах я не видел. Зато у них были карточки в самые престижные ночные клубы. Зато они знали жизнь ночной Москвы лучше, чем спортивный режим». Вы с таким явлением в художественной гимнастике встречались?

— Нет. Потому что ко мне приходят дети, они растут с пониманием того, что самое большое счастье — высшая ступень пьедестала.

Цитата Конечно, когда взрослеют, в 17−18 лет, они могут пойти и в ночной клуб в сопровождении моих помощников. Но доллары для них — точно не главное.

Девочки знают, что если станут звездами, у них и так всё будет — и квартиры, и машины, и деньги, чтобы не смотреть никому в руку.

— Спортивные генетики говорят, что если гибкость природой не дана, то можно тренироваться сколько угодно, но результата в художественной гимнастике не будет. Согласны?

— Совершенно правы генетики. Если человек рожден певцом, он не может стать боксером. Если у девушки хорошо получаются тренировки на байдарках и каноэ, то она не может стать художницей. Гибкость в суставах и в спине можно отчасти развить, доработать, но если её нет в генах, ничего не выйдет.

— Правильно ли я понимаю, вы считаете, что когда ваши воспитанницы влюбляется, это только на пользу делу.

— Абсолютно.

— А если эта любовь невзаимная, несчастная?

— Как говорят: «Если к другому уходит невеста, то неизвестно кому повезло». У меня хватает красноречия, чтобы убедить девочку, что несложившиеся отношения — это не повод для расстройств. Надо послать этого мальчика подальше и поблагодарить судьбу за то, что расстались.

— Вы довольны тем, когда сложилась судьбы ваших гимнасток после завершения карьеры?

— Я думаю, что Женя Канаева могла бы стать президентом технического комитета международной федерации. Она, к сожалению, решила быть только тренером. Хотя по своему опыту скажу, что работа в международной федерации открывает массу возможностей. Мне, например, удалось внести много интересных предложений — это и изменения правил, и костюмы и т.д.. Но Женя пока не хочет, не видит себя в этой роли. Кто знает, может быть удастся ее уговорить. А другие… Те, кто остались при мне — они при мне. А те, кто пошёл своей жизнью и не нуждаются во мне — я счастлива за них вдвойне. Если обратятся и у меня будет возможность помочь, я это сделаю. Все мои девочки прекрасно знают, что я у них есть всегда.

— В художественной гимнастике удалось встроить систему, которая приносит результаты на протяжении десятилетий. Может поделитесь с неудачливым футбольным сообществом своим рецептом, советом.

— Я не могу давать советы. Лишь поделюсь своими наблюдениями. На протяжении многих лет, еще со времен СССР, мы находились рядом с футболистами на базе в Новогорске. И должна сказать, они никогда даже близко не работали так, как работали те же хоккеисты с Тихоновым, Кулагиным. Два раза по полтора часа в день — разве это та тренировка, которая может принести хоть какой-то результат в футболе? Они вообще не тренируются. За ними ухаживают, им подносят напитки и прочее.

Цитата Опять же, главное — дети. Тот же гениальный Тарасов сам отбирал детей. Надо в этой части работать. Хотя какие-то изменения всё же есть, например, восстанавливают сейчас «Кожаный мяч». Но детей легко загубить.

Вот смотрите, были у нас игроки, которые завоевывали прекрасные места на молодежных чемпионатах мира. Но они всё равно оказались не у дел. Футбольным клубам нужен быстрый результат, они не готовы давать шанс молодежи. Проще пригласить игроков со стороны, взять легионеров. Причем берут ведь не «первые номера». Звезды к нам не едут, они хотят выигрывать серьёзные титулы. Я помню, как один футболист из лондонского «Арсенала» сказал: «Я не могу выступать за клуб, который ни на что не претендует». Такой подход у тех, кто чего-то стоит. Остальные довольствуются малым. Так что имеем, то, что имеем.

— Раз вы упомянули «Арсенал», чьим совладельцем является ваш муж Алишер Усманов. Известно, что он помог российскому футболу расплатиться по долгам с Капелло. А художественной гимнастике помогает? Или приходится крутиться самой, как вы раньше говорили.

— Я кручусь в любом случае. Потому что расходов очень много. Мы приглашаем серьезных специалистов из области генетики, психологии, йоги. Медицинское обеспечение, тренеры — всё это требует больших деньг. Поэтому кручусь. Но муж мне тоже помогает. «Мегафон» (Алишер Усманов — акционер компании, — Ред.) дает определенную сумму, позволяющую нам жить красиво.