Пасека со вторым результатом вышла в финал ЧЕ в опорном прыжке
На чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Клуже состоялась квалификация женских соревнований.
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Двукратный призёр Олимпийских игр Мария Пасека прошла отбор в опорном прыжке, показав второй результат. Призёр Олимпийских игр Ангелина Мельникова вышла в финалы в вольных упражнениях, где стала шестой, и в опорном прыжке с седьмым результатом.
Елена Ерёмина стала третьей на брусьях и в вольных упражнениях. В упражнениях на бревне россиянки в финал не пробились.
Напомним, что в многоборье выступят россиянки Ерёмина и Наталья Капитонова.
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