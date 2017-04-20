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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/29499457/
20 апреля 2017, 23:28 | Летние: Гимнастика | Чемпионат.com

Пасека со вторым результатом вышла в финал ЧЕ в опорном прыжке

На чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Клуже состоялась квалификация женских соревнований.

На чемпионате Европы по спортивной гимнастике в <span class=error>Клуже</span> состоялась квалификация женских соревнований. Увеличить
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Двукратный призёр Олимпийских игр Мария Пасека прошла отбор в опорном прыжке, показав второй результат. Призёр Олимпийских игр Ангелина Мельникова вышла в финалы в вольных упражнениях, где стала шестой, и в опорном прыжке с седьмым результатом.

Елена Ерёмина стала третьей на брусьях и в вольных упражнениях. В упражнениях на бревне россиянки в финал не пробились.

Напомним, что в многоборье выступят россиянки Ерёмина и Наталья Капитонова.
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Новости Гимнастики

Российские гимнастки Еремина и Капитонова выступят в финале многоборья на ЧЕ в Румынии

Российские гимнастки Еремина и Капитонова выступят в финале многоборья на ЧЕ в Румынии

КЛУЖ-НАПОКА /Румыния/, 20 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские гимнастки Елена Еремина и Наталья Капитонова успешно выступили в квалификационном турнире чемпионата Европы по спортивной гимнастике, который стартовал в среду в румынской Клуж-Напоке, обеспечив себе право бороться за медали в личном многоборье. Финал соревнований состоится 21 апреля.
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