Российские гимнастки Еремина и Капитонова выступят в финале многоборья на ЧЕ в Румынии

Еремина в квалификации заняла четвертое место, набрав после выступления на всех четырех снарядах 54,698 балла. Первое место заняла представительница Великобритании Элисса Доуни (56,198). Капитонова вышла в финал с 11-го места (52,898). Всего в финале личного многоборья выступят 24 гимнастки (не больше двух представительниц от одной страны), серебряный призер ОИ-2016 в командном турнире Ангелина Мельникова заняла в квалификации 15-е место и не пробилась в финал.

Капитонова и Еремина являются дебютантками взрослой национальной команды, за которую выступают первый сезон.

В субботу и воскресенье также будут разыграны награды в упражнениях на отдельных снарядах. Чемпионат Европы завершится 23 апреля.