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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/29498530/
20 апреля 2017, 21:13 | Летние: Гимнастика | ТАСС

Российские гимнастки Еремина и Капитонова выступят в финале многоборья на ЧЕ в Румынии

КЛУЖ-НАПОКА /Румыния/, 20 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские гимнастки Елена Еремина и Наталья Капитонова успешно выступили в квалификационном турнире чемпионата Европы по спортивной гимнастике, который стартовал в среду в румынской Клуж-Напоке, обеспечив себе право бороться за медали в личном многоборье. Финал соревнований состоится 21 апреля.

Еремина в квалификации заняла четвертое место, набрав после выступления на всех четырех снарядах 54,698 балла. Первое место заняла представительница Великобритании Элисса Доуни (56,198). Капитонова вышла в финал с 11-го места (52,898). Всего в финале личного многоборья выступят 24 гимнастки (не больше двух представительниц от одной страны), серебряный призер ОИ-2016 в командном турнире Ангелина Мельникова заняла в квалификации 15-е место и не пробилась в финал.

Капитонова и Еремина являются дебютантками взрослой национальной команды, за которую выступают первый сезон.

В субботу и воскресенье также будут разыграны награды в упражнениях на отдельных снарядах. Чемпионат Европы завершится 23 апреля.
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