Виктория Комова: Я здорова и возвращаюсь в спорт

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Послеолимпийский чемпионат Европы во многом особенный — во всех командах новые лица, новые программы. Чего вы ожидаете от этого турнира?

— В свое время я прошла через то же самое. После лондонской Олимпиады остались считанные люди, появилось много новичков, а мы превратились в старожилов. Лично мне интересно будет посмотреть на наших новых девчонок. 15-летняя Лена Еремина до сих пор нигде на крупных стартах не выступала, любопытно, что она покажет. Наташе Капитоновой 16 лет, у нее опыта чуть больше, но все равно немного. Ангелина Мельникова выступала уже на Олимпиаде, плюс, она моя землячка из Воронежа. Буду за всех них болеть.

— Еремину называют будущей суперзвездой мировой гимнастики.

— Она хорошая девчонка. Делает все «чистенько», с достойным уровнем сложности. Выделю у нее, наверное, упражнение на брусьях, хотя она выступает и в многоборье. Но делать какие-то глобальные прогнозы по Лене еще очень рано. Пока она маленькая, легкая, ей легко делать все элементы. Посмотрим, что будет, когда она станет постарше.

— Призер двух Олимпиад Мария Пасека — ваша ровесница и единственный опытный член этой команды…

— Да, Маша к тому же моя хорошая подруга. Ей пришлось очень тяжело при подготовке к этому чемпионату. Были проблемы со спиной, она все терпела. Я ей позвонила недавно, уже когда они были в Румынии, но Маша не смогла ответить. Я все понимаю и от всей души желаю ей удачи.

— Говорить о медальных планах применительно к турниру, где у команды полсостава новичков — полная глупость?

— Конечно, сами девочки надеются завоевать медали. Иначе просто нет смысла тренироваться. К тому же, сейчас важно понравиться судьям, заставить их запомнить твою программу.

— В этом плане, наверное, хорошо, что наша молодежь начинает с чемпионата Европы, а не с более масштабного чемпионата мира?

— На самом деле, особой разницы нет — и там, и там ты представляешь свою страну. А значит, как минимум, нельзя опозориться. На чемпионате Европы чуть легче только в том плане, что нет наших основных соперниц — американок и китаянок.

— Что можете сказать о перспективах нашей мужской команды?

— Там состав тоже сильно обновился. Видела в соцсетях записи программ Нагорных и Ланкина, мне они понравились. Мне кажется, сейчас как раз пришло их время. Далалоян, тот же Ланкин… У них огромное желание тренироваться, плюс за последнее время они набрали нужную сложность. Эти парни сначала подпирали основной состав, а сейчас уже и вошли туда.

НЕМЕЦКИЕ ВРАЧИ ДАЛИ ДОБРО НА ТРЕНИРОВКИ

— Правда, что в свое время за победу на чемпионате Европы 2010 года вам подарили собаку?

— Это родители нашли такой способ меня мотивировать. Я очень хотела собаку, и мне обещали ее купить, но с определенными условиями. Сейчас Кутя со мной не живет, осталась у родителей. Я бы с радостью ее забрала, но с постоянными сборами это нереально.

— Вы упомянули о сборах. Это значит, что вы вернулись к тренировкам?

— Да, врачи дали мне добро. Сейчас я начала потихоньку восстанавливаться, хожу в зал. Если получится, хочу после чемпионата Европы попасть на централизованный сбор и дальше уже стараться там проявить себя.

— То есть вы готовы отработать весь олимпийский цикл до Токио-2020?

— Мне бы очень этого хотелось.

— Вы не поехали на Олимпийские игры в Рио из-за проблем со спиной. Как удалось от них избавиться?

— Летом я поехала в Германию, где мне диагностировали усталостный перелом позвонка. Я лечилась от этого восемь месяцев — принимала лекарства, делала физиопроцедуры, периодически летала туда. И в итоге, немецкие врачи дали мне добро на тренировки, лишь с небольшими ограничениями. Некоторые упражнения мне делать нежелательно, а другие, наоборот, полезно. Но в целом, я здорова.

— У вас не было сомнений, стоит ли возвращаться в спорт после такого перерыва и тяжелейшей травмы?

— Сначала были. Но когда я пришла в зал и поняла, что спина не болит, это было… Вообще нечто! Я вдруг смогла делать то, чего уже долгое время не делала с больной спиной. И так постепенно втянулась в регулярные тренировки. Тренер часто уезжает на соревнования с маленькими девочками, и тогда его заменяет мой папа. Но надеюсь, скоро я уже буду работать вместе с остальными и бороться за попадание в сборную.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Женщины. Мария Пасека, Наталья Капитонова, Елена Еремина, Ангелина Мельникова.

Мужчины. Артур Далалоян, Никита Игнатьев, Давид Белявский, Никита Нагорный, Дмитрий Ланкин, Кирилл Прокопьев.

РАСПИСАНИЕ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ

21 апреля, пятница

14.30 Мужчины. Многоборье

18.55 Женщины. Многоборье.

22 апреля, суббота

13.25 Финалы в отдельных видах.

23 апреля, воскресенье

13.25 Финалы в отдельных видах.