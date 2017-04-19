Россияне Далалоян и Игнатьев вышли в финал многоборья на ЧЕ по спортивной гимнастике
МОСКВА, 19 апр —
Р-Спорт. Россияне Артур Далалоян и Никита Игнатьев квалифицировались в финал многоборья на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который стартовал в румынском городе Клуж-Напока.
По итогам шести видов Далалоян набрал 85,198 балла, уступив лишь украинцу Олегу Верняеву, в активе которого 85,966 балла. Игнатьев смог отобраться в финал, заняв в квалификации шестое место с результатом 82,498 балла.
Помимо многоборья Далалоян квалифицировался в финал в опорном прыжке и на брусьях. Еще один россиянин Давид Белявский выступит в финалах на коне, брусьях и перекладине, Дмитрий Ланкин поборется за медали на кольцах и в вольных упражнениях, а Никита Нагорный выступит в финале на брусьях.
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