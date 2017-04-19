Время для экспериментов: российские гимнасты стартуют на чемпионате Европы

В этом году в программе чемпионата Европы командного первенства нет, поэтому медали будут разыграны только в индивидуальном многоборье, а также в отдельных видах. Учитывая две прошлогодние золотые медали сборной России в командном турнире в швейцарском Берне, формат предстоящего чемпионата россиянам на руку не идет.

Обновленным составом.

Однако в постолимпийский сезон, когда многие из лидеров восстанавливаются от травм, а кто-то, как, например, двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина уходит в декретный отпуск, у тренерского штаба появилась возможность для экспериментов и обкатки ближайшего резерва на соревнованиях самого высокого уровня.

В состав мужской команды на чемпионат Европы вошли Артур Далалоян, Никита Игнатьев, Давид Белявский, Никита Нагорный, Дмитрий Ланкин и Кирилл Прокопьев. Только двое из этих спортсменов защищали цвета сборной России на Олимпийских играх 2016 года.

Как объяснила агентству «Р-Спорт» старший тренер сборной Валентина Родионенко, такие лидеры, как Денис Аблязин, Николай Куксенков и Иван Стретович, целенаправленно готовятся к чемпионату мира в канадском Монреале. «Аблязин долечивает травму и обновляет программу, Куксенков обновляет программу, Стретович успешно перенес операцию и уже в мае приезжает на сборы. Все ребята целенаправленно готовятся к чемпионату мира», — сказала Родионенко по телефону.

Задача — обкатка программ.

В составе женской сборной в Румынию поедут Мария Пасека, Наталья Капитонова, Елена Еремина и Ангелина Мельникова, при этом последние три примут участие в личном многоборье, а Пасека — только в соревнованиях в опорном прыжке. У мужчин из шести спортсменов на многоборье пойдут Далалоян и Игнатьев. Алия Мустафина.

«Самая опытная — это Пасека, она только прыжок делать будет. Она очень хочет выступить. Мельникова, Еремина и Капитонова пойдут многоборье, если все будет нормально. Капитонова немного простыла, но, думаю, к старту все будет хорошо. У ребят в многоборье выступят Игнатьев и Далалоян», — объяснила Родионенко.

Что до задач россиян на предстоящий турнир, то они вполне определенные: обкатать новые программы, а также увидеть недочеты, которые стоит исправить до чемпионата мира. Мария Пасека (Россия).

«Белявский выступает на трех снарядах с новыми усложненными программами, — заявила Родионенко. — Нагорный, хотя мы и готовим его к многоборью, не успел до конца подтянуть и выйдет на четырех снарядах. Усложнил программы Никита Игнатьев, а молодым сейчас нужно добиваться стабильности, особенно девочкам. Они пока еще волнуются, ошибаются. Программы у них тоже достаточно сложные. Пробный такой старт, но уже на европейском уровне, чтобы понять, что поменять и что добавить к чемпионату мира».

Смена поколений.

При этом, как отметило руководство Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР), эксперименты экспериментами, а задач по успешному выступлению никто не отменял. Никита Игнатьев (Россия).

«Задача ставится одна — хорошо выступить, — заявил агентству “Р-Спорт” президент ФСГР Василий Титов. — В связи с изменением квалификационной системы каждый чемпионат играет свою роль и очень важен. Поэтому важно выступить на самом возможно высоком уровне. У нас сейчас очень активно идет смена поколений в команде, молодежь должна обкататься. Хотя это та молодежь, которая входит в основной состав сборной, поэтому ответственность очень высокая. Им надо набираться опыта выступлений на соревнованиях самого высокого уровня, поэтому чемпионат Европы важен со всех точек зрения».

Квалификационные старты в рамках чемпионата Европы пройдут 19 и 20 апреля, финалы в личном многоборье — 21 апреля, а медали в отдельных видах многоборья будут разыграны 22 и 23 апреля.