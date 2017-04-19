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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/29473959/
19 апреля 2017, 6:06 | Летние: Гимнастика | АиФ Иркутск

Ангарские гимнасты завоевали «бронзу» Кубка космонавтики в Бийске

Спортсмены хорошо показали себя на брусьях, кольцах и коне.

Три бронзовые медали завоевали на Кубке космонавтики ангарские спортивные гимнасты. Кубок проходил с 12 по 15 апреля в городе Бийске в честь дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Алексея Леонова. В Трунире приняли участие более 80 спортсменов из разных городов РФ.

Кирилл Батухин взял «бронзу» в упражнениях на брусьях, кольца покорились Игорю Токмакову, а в упражнениях на коне третьим стал Захар Белявский. Также был отмечен ангарчанин и самый младший участник соревнований Лев Степанов, которого жюри отметило призом зрительских симпатий. Он выступал по программе первого юношеского разряда.

Все спортсмены являются воспитанниками Детско-юношеской спортивной школы «Сибирь» города Ангарска и занимаются у тренера-преподавателя Евгения Киселева.

В ближайших планах у спортсменов участие в чемпионате и первенстве Ангарска по спортивной гимнастике, затем — в открытых чемпионате и первенстве Иркутской области. Соревнования пройдут в начале мая.
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