Ангарские гимнасты завоевали «бронзу» Кубка космонавтики в Бийске
Спортсмены хорошо показали себя на брусьях, кольцах и коне.
Три бронзовые медали завоевали на Кубке космонавтики ангарские спортивные гимнасты. Кубок проходил с 12 по 15 апреля в городе Бийске в честь дважды Героя Советского Союза,
Кирилл Батухин взял «бронзу» в упражнениях на брусьях, кольца покорились Игорю Токмакову, а в упражнениях на коне третьим стал Захар Белявский. Также был отмечен ангарчанин и самый младший участник соревнований Лев Степанов, которого жюри отметило призом зрительских симпатий. Он выступал по программе первого юношеского разряда.
Все спортсмены являются воспитанниками
В ближайших планах у спортсменов участие в чемпионате и первенстве Ангарска по спортивной гимнастике, затем — в открытых чемпионате и первенстве Иркутской области. Соревнования пройдут в начале мая.
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