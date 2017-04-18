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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/29469633/
18 апреля 2017, 17:59 | Летние: Гимнастика | ТАСС

Гимнаст Аблязин подтвердил, что был вызван в Пензу на допрос

ПЕНЗА, 18 апреля. /ТАСС/. Титулованный российский гимнаст Денис Аблязин подтвердил, что во вторник был вызван на допрос в Железнодорожный отдел Следственного управления СК РФ по Пензенской области. Об этом пятикратный призер Олимпийских игр сообщил корреспонденту ТАСС в телефонном разговоре, также он выложил в соцсетях фото повестки к следователю.

Гимнаст Аблязин подтвердил что был вызван в Пензу на допрос - Фото Увеличить
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Аблязин, который сейчас живет в Москве, 18 апреля приехал на родину в Пензу в связи с вызовом на допрос. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил ТАСС, что гимнаст давал показания в качестве свидетеля по уголовному делу о допинге в российской легкой атлетике.

«Я не понимаю, почему информация о моем визите к следственным органам вызвала такой интерес в СМИ. Я действительно сегодня нахожусь в Пензе, был в следственном управлении, дал пояснения и выполнил свой гражданский долг. Ничего страшного не случилось, со мной это никак не связано, никаких комментариев я больше давать не буду. Возвращаюсь сегодня в Москву к жене и сыну», — сказал Аблязин ТАСС.

Получить комментарии пресс-службы следственного управления по Пензенской области пока не удалось.

Следственный комитет РФ 8 июня 2016 года сообщил о возбуждении в отношении лиц, выполнявших в 2009—2013 годах управленческие функции во Всероссийской федерации легкой атлетики, уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, что привело к дисквалификации российских легкоатлетов, запрету в дальнейшем участвовать в официальных международных соревнованиях и аннулированию их спортивных результатов.
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Новости Гимнастики

Федерация: Аблязин отвечал на вопросы о допинге, к которому он не имеет отношения

Федерация: Аблязин отвечал на вопросы о допинге, к которому он не имеет отношения

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Чемпион мира и пятикратный призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Денис Аблязин во время вызова на допрос вынужден был отвечать на стандартные вопросы о допинге, к которому он никогда не был причастен. Своим мнением с ТАСС поделился президент Федерации спортивной и художественной гимнастики Пензенской области Валерий Старкин, который также является руководителем центра, где тренируется спортсмен.
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18 апреля

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