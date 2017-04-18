Гимнаст Аблязин подтвердил, что был вызван в Пензу на допрос

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Аблязин, который сейчас живет в Москве, 18 апреля приехал на родину в Пензу в связи с вызовом на допрос. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил ТАСС, что гимнаст давал показания в качестве свидетеля по уголовному делу о допинге в российской легкой атлетике.

«Я не понимаю, почему информация о моем визите к следственным органам вызвала такой интерес в СМИ. Я действительно сегодня нахожусь в Пензе, был в следственном управлении, дал пояснения и выполнил свой гражданский долг. Ничего страшного не случилось, со мной это никак не связано, никаких комментариев я больше давать не буду. Возвращаюсь сегодня в Москву к жене и сыну», — сказал Аблязин ТАСС.

Получить комментарии пресс-службы следственного управления по Пензенской области пока не удалось.

Следственный комитет РФ 8 июня 2016 года сообщил о возбуждении в отношении лиц, выполнявших в 2009—2013 годах управленческие функции во Всероссийской федерации легкой атлетики, уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, что привело к дисквалификации российских легкоатлетов, запрету в дальнейшем участвовать в официальных международных соревнованиях и аннулированию их спортивных результатов.