Гимнаста Аблязина допросили как свидетеля по делу о допинге в легкой атлетике

Пензенские следователи во вторник вызвали на допрос российского гимнаста, который проходит свидетелем по одному из уголовных дел.

«Аблязин был вызван на допрос в качестве свидетеля по одному из дел о допинговых нарушениях в российской легкой атлетике, которое ведет Москва», — отметил собеседник агентства.

Аблязин комментировать ТАСС данную информацию отказался.

Следственный комитет РФ 8 июня 2016 года сообщил о возбуждении в отношении лиц, выполнявших в 2009—2013 годах управленческие функции во Всероссийской федерации легкой атлетики, уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, что привело к дисквалификации российских легкоатлетов, запрету в дальнейшем участвовать в официальных международных соревнованиях и аннулированию их спортивных результатов.