Гимнаста Аблязина допросили как свидетеля по делу о допинге в легкой атлетике
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Пятикратный призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Денис Аблязин был вызван на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу о допинге в российской легкой атлетике. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.
Пензенские следователи во вторник вызвали на допрос российского гимнаста, который проходит свидетелем по одному из уголовных дел.
«Аблязин был вызван на допрос в качестве свидетеля по одному из дел о допинговых нарушениях в российской легкой атлетике, которое ведет Москва», — отметил собеседник агентства.
Аблязин комментировать ТАСС данную информацию отказался.
Следственный комитет РФ 8 июня 2016 года сообщил о возбуждении в отношении лиц, выполнявших в 2009—2013 годах управленческие функции во Всероссийской федерации легкой атлетики, уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, что привело к дисквалификации российских легкоатлетов, запрету в дальнейшем участвовать в официальных международных соревнованиях и аннулированию их спортивных результатов.
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