Здесь блистают будущие чемпионки

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Участницы турнира прибыли из разных уголков страны, самым юным не было и шести, самые старшие — кандидаты в мастера спорта, девочки 15 лет. Первые медали спортсменки разыграли в четверг, а в пятницу состоялось торжественное открытие соревнований. По-весеннему оформленный зал собрал не только самих гимнасток, но и их родителей, а также почетных гостей.

Турнир объявила открытым главный тренер «Спартака» Екатерина Сиротина. Гостями стали олимпийская чемпионка в групповых упражнениях Анастасия Назаренко, чемпион мира по ритмической гимнастике Александр Буклов, посол Болгарии в России Бойко Коцев, директор Федерации художественной гимнастики Москвы Юлия Даниловская и другие. «Я в детстве больше любила выступать, чем тренироваться, поэтому для меня эмоции самые ценные. Я желаю девочкам получать эти сумасшедшие эмоции, радовать и вдохновлять своих родителей — они в вас верят и вас любят», — отметила Назаренко, приветствуя спортсменок.

— Школы художественной гимнастики в России и Болгарии имеют давние традиции, — отметил посол Бойко Коцев. — Очень рад, что спортивное общество «Спартак» установило контакты с болгарской командой «Левски». Убежден, что это будет сотрудничество, которое позволит вырасти мастерству спортсменок из обеих стран.

— Мы дружны с Болгарией, у нас большие творческие планы, — подчеркнула Екатерина Сиротина. — Наше сотрудничество только начинается, но я надеюсь, что мы проведем и сборы, и соревнования, которые позволят обмениваться опытом российской и болгарской школам. Мы все знаем, что болгарская школа уникальна. Это позволит нам реализовать хорошие и интересные проекты, которые принесут пользу не только нашим, но и болгарским гимнасткам.

После официальной части зрителей поприветствовали показательными номерами юные гимнастки. Публика увидела и народные композиции, и необычные образы, самым ярким из которых стала «Пантера» Вероники Илюхиной под песню Шакиры.

ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ «КАТЮШИ»

Соревнования проходили в дружественной, но конкурентной атмосфере. Екатерина Сиротина рассказала, что уровень подготовки детей за последние годы заметно вырос. Это нетрудно проследить по успехам самых маленьких и мастерству девочек постарше.

— Чем необычен турнир в этом году? — вопрос главному тренеру «Спартака».

— В этом году меня потрясли две вещи. Первая — это оформление. Организаторская группа постаралась сделать все в весеннем стиле — свежести, пробуждения природы. Сейчас в Москве так не хватает солнца и ярких красок, мы решили, что в нашем зале будет весна, несмотря ни на что. Так и получилось! Второй момент — это уровень мастерства детей, которые здесь выступают. Это совершенно удивительная вещь!

— Сколько лет участницам соревнований?

— Самые старшие — девочки 14 — 15 лет, кандидаты в мастера спорта. Через пару лет они будут стучаться в двери сборной! Девочки замечательные, необыкновенно красивые внешне, виртуозно владеющие и своим телом, и предметом. У нас растет очень достойная смена нашим звездам. Самые юные участницы соревнований — девочки 2011 года рождения. А есть и малышки 2012 года, крохи 5−6 лет. Казалось бы, они должны сейчас только сидеть на помосте и тянуть носочек, а они уже и прыжки делают, и в равновесиях стоят, и повороты крутят! И даже уже могут работать с предметом. Это удивительно!

Из года в год мы проводим соревнования, но меня удивляет то, как растет уровень профессионализма в художественной гимнастике. Тренеры здорово работают с детьми, учат хорошо, учат сложному. То, как развивается художественная гимнастика в стране, мы видим непосредственно здесь, на этом помосте. Это действительно наше достояние, наш золотой фонд, который рано или поздно будет представлять нашу страну на крупнейших соревнований. Это не может меня не радовать как тренера. У нас растет достойная смена.

— Расскажите, пожалуйста, про географию соревнований. Откуда участницы приехали в Москву?

— Здесь детки не только из Москвы и не только из «Спартака». Тут Санкт-Петербург, Краснодар, Йошкар-Ола, Нижнекамск, Казань, несколько команд из Подмосковья. География «Катюши» не очень обширная, но регионы не отстают от столицы. Конкуренция высокая, и это здорово. Между первым, вторым и третьим местами очень маленькая разница в баллах, дети буквально в спину друг другу дышат. И соревнуются по-настоящему — кто собрался, справился с волнением и ничего не уронил, представил свою композицию достойно, тот и победил. Здесь есть все, что и на соревнованиях у взрослых. Мы изготовили красивые дипломы, кубки и медали для победительниц, но никто не ушел из зала без подарка.

Елена СОБОЛЬ

из Москвы.