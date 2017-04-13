Олимпийский чемпион Верняев примет участие в чемпионате Европы

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Сборная Украины будет представлена своим сильнейшим составом во главе с олимпийским чемпионом Олегом Верняєвим и медалистом Игорем Радивиловым.

Состав сборной Украины.

Женщины: Ангелина Радивилова, Диана Варинская, Валерия Осипова, Яна Федорова.

Мужчины: Олег Верняев, Игорь Радивилов, Владислав Грико, Эдуард Ермаков, Евгений Юденков, Андрей Сеничкин.

На чемпионате спортсмены будут соревноваться только в индивидуальном первенстве. Около 274 гимнастов будут бороться за первые европейские титулы нового олимпийского цикла.