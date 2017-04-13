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13 апреля 2017, 15:49 | Летние: Гимнастика | УНИАН

Олимпийский чемпион Верняев примет участие в чемпионате Европы

Тренерский штаб сборной Украины по спортивной гимнастике определился с составом на чемпионат Европы, сообщает Национальный олимпийский комитет.

Украинские гимнасты определились с составом на европейское первенство. Увеличить
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Сборная Украины будет представлена своим сильнейшим составом во главе с олимпийским чемпионом Олегом Верняєвим и медалистом Игорем Радивиловым.

Состав сборной Украины.

Женщины: Ангелина Радивилова, Диана Варинская, Валерия Осипова, Яна Федорова.

Мужчины: Олег Верняев, Игорь Радивилов, Владислав Грико, Эдуард Ермаков, Евгений Юденков, Андрей Сеничкин.

На чемпионате спортсмены будут соревноваться только в индивидуальном первенстве. Около 274 гимнастов будут бороться за первые европейские титулы нового олимпийского цикла.

Чемпионат Европы будет принимать румынский город Клуж-Напока с 19 по 23 апреля.

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