Олимпийский чемпион Верняев примет участие в чемпионате Европы
Тренерский штаб сборной Украины по спортивной гимнастике определился с составом на чемпионат Европы, сообщает Национальный олимпийский комитет.
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Сборная Украины будет представлена своим сильнейшим составом во главе с олимпийским чемпионом Олегом Верняєвим и медалистом Игорем Радивиловым.
Состав сборной Украины.
Женщины: Ангелина Радивилова, Диана Варинская, Валерия Осипова, Яна Федорова.
Мужчины: Олег Верняев, Игорь Радивилов, Владислав Грико, Эдуард Ермаков, Евгений Юденков, Андрей Сеничкин.
На чемпионате спортсмены будут соревноваться только в индивидуальном первенстве. Около 274 гимнастов будут бороться за первые европейские титулы нового олимпийского цикла.
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