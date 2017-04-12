Сборная России по спортивной гимнастике отправится на ЧЕ в Румынию 15 апреля
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Сборная России по спортивной гимнастике вылетит в Румынию для участия в чемпионате Европы 15 апреля. Об этом сообщил ТАСС старший тренер мужской команды Валерий Алфосов.
Чемпионат Европы пройдет в румынском городе
«И мужская, и женская команда отправятся в Румынию 15 апреля», — отметил Алфосов.
Как ранее сообщил ТАСС старший тренер, в состав мужской команды на ЧЕ вошли Артур Далалоян, Никита Игнатьев, Давид Белявский, Никита Нагорный, Дмитрий Ланкин и Кирилл Прокопьев. В женском турнире Россию будут представлять Мария Пасека, Елена Еремина, Ангелина Мельникова и Наталья Капитонова.
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