Сборная России по спортивной гимнастике отправится на ЧЕ в Румынию 15 апреля

Чемпионат Европы пройдет в румынском городе Клуж-Напока и стартует 19 апреля квалификационным турниром у мужчин. На следующей день пройдет квалификация у женщин, а 21 апреля будут разыграны первые медали в мужском и женском личном многоборье. В заключительные два дня (22 и 23 апреля) определятся победители в упражнениях на отдельных снарядах.

«И мужская, и женская команда отправятся в Румынию 15 апреля», — отметил Алфосов.

Как ранее сообщил ТАСС старший тренер, в состав мужской команды на ЧЕ вошли Артур Далалоян, Никита Игнатьев, Давид Белявский, Никита Нагорный, Дмитрий Ланкин и Кирилл Прокопьев. В женском турнире Россию будут представлять Мария Пасека, Елена Еремина, Ангелина Мельникова и Наталья Капитонова.