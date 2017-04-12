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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/29403194/
12 апреля 2017, 13:58 | Летние: Гимнастика | ТАСС

Сборная России по спортивной гимнастике отправится на ЧЕ в Румынию 15 апреля

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Сборная России по спортивной гимнастике вылетит в Румынию для участия в чемпионате Европы 15 апреля. Об этом сообщил ТАСС старший тренер мужской команды Валерий Алфосов.

Чемпионат Европы пройдет в румынском городе Клуж-Напока и стартует 19 апреля квалификационным турниром у мужчин. На следующей день пройдет квалификация у женщин, а 21 апреля будут разыграны первые медали в мужском и женском личном многоборье. В заключительные два дня (22 и 23 апреля) определятся победители в упражнениях на отдельных снарядах.

«И мужская, и женская команда отправятся в Румынию 15 апреля», — отметил Алфосов.

Как ранее сообщил ТАСС старший тренер, в состав мужской команды на ЧЕ вошли Артур Далалоян, Никита Игнатьев, Давид Белявский, Никита Нагорный, Дмитрий Ланкин и Кирилл Прокопьев. В женском турнире Россию будут представлять Мария Пасека, Елена Еремина, Ангелина Мельникова и Наталья Капитонова.
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