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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/29399298/
12 апреля 2017, 10:23 | Летние: Гимнастика | АиФ Ростов-на-Дону

Ростовские гимнасты взяли «золото» и «бронзу» на первенстве России

За победу в соревнованиях боролись более 100 спортсменов из 40 регионов РФ.

Ростовские спортсмены взяли «золото» и «бронзу» на первенстве России по спортивной гимнастике.

Согласно информации из официальных источников, на прошедших в Пензе соревнованиях ростовчанка Владислава Уразова, выступая по программе кандидатов в мастера спорта, завоевала золотую медаль в опорном прыжке.

Спортсмен из донской столицы Лев Шарапов взял «бронзу» в многоборье и упражнениях на перекладине.

Всего за победу в первенстве боролись более 100 спортсменов из 40 регионов РФ.
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