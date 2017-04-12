Ростовские гимнасты взяли «золото» и «бронзу» на первенстве России

Ростовские спортсмены взяли «золото» и «бронзу» на первенстве России по спортивной гимнастике.

Согласно информации из официальных источников, на прошедших в Пензе соревнованиях ростовчанка Владислава Уразова, выступая по программе кандидатов в мастера спорта, завоевала золотую медаль в опорном прыжке.

Спортсмен из донской столицы Лев Шарапов взял «бронзу» в многоборье и упражнениях на перекладине.

Всего за победу в первенстве боролись более 100 спортсменов из 40 регионов РФ.