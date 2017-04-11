Карагандинские акробаты выиграли международный турнир в Бельгии

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5−10 апреля 2017 года в г. Пуурс (Бельгия) прошел Международный турнир по спортивной акробатике, в котором приняли участие спортсмены из 16 стран, таких как: Бельгия, США, Португалия, Белоруссия, Россия, Казахстан, Англия, КНДР, Украина, Израиль, Польша, Германия, Испания, Нидерланды, Италия, Швейцария.

В составе сборной команды РК выступали воспитанники СДЮСШ гимнастики Карагандинской области, смешанная пара Никита Амоскин — Анастасия Долганюк, мастера спорта международного класса и мужская пара Диль Даниэль — Шуляр Вадим, мастера спорта РК.

Турнир прошел в нескольких возрастных категориях. Смешанная пара Амосова — Долганюк принимала участие в подгруппе «синьоры, старшая группа», акробаты Диль — Шуляр — во взрослой группе, для них в рамках этих соревнований был проведен и очередной этап Кубка мира.

Юные акробаты Никита Амоскин и Анастасия Долганюк завоевали золотые медали в соревнованиях смешанных пар. Тренируют спортсменов Ботагоз Советовна Байбакушева, Ирина Васильевна Загриценко и хореограф Ирина Анатольевна Балагутина.

В соревнованиях этапа Кубка мира по спортивной акробатике (возраст от 18) мужская пара Диль Даниэль — Вадим Шуляр завоевала бронзовые награды. Тренер дуэта — Сергей Владимирович Вертянкин, хореограф — Ирина Анатольевна Балагутина.