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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/29380022/
10 апреля 2017, 18:00 | Летние: Гимнастика | Р-Спорт

Тренер: Четырехкратный призер ОИ Пасека выступит на ЧЕ-2017 по спортивной гимнастике

МОСКВА, 10 апр — Р-Спорт, Семен Галькевич. Гимнастки Мария Пасека, Наталья Капитонова, Елена Ерёмина и Ангелина Мельникова вошли в состав женской сборной России на чемпионат Европы 2017 года, сообщила агентству «Р-Спорт» старший тренер сборной РФ Валентина Родионенко.

Чемпионат Европы пройдет в румынском городе Клуж-Напока с 19 по 23 апреля. Пасека является четырехкратным призером Олимпийских игр.

«В состав женской команды на чемпионат Европы вошли Мария Пасека, Наталья Капитонова, Елена Ерёмина и Ангелина Мельникова», — сказала Родионенко по телефону.
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Тренер: Призеры ОИ-2016 Белявский и Нагорный выступят на ЧЕ по спортивной гимнастике

МОСКВА, 10 апр — Р-Спорт, Семен Галькевич. Гимнасты Артур Далалоян, Никита Игнатьев, Давид Белявский, Никита Нагорный, Дмитрий Ланкин и Кирилл Прокопьев вошли в состав сборной России на чемпионат Европы 2017 года, сообщила агентству «Р-Спорт» старший тренер сборной России Валентина Родионенко.
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