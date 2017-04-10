Тренер: Четырехкратный призер ОИ Пасека выступит на ЧЕ-2017 по спортивной гимнастике
МОСКВА, 10 апр —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Гимнастки Мария Пасека, Наталья Капитонова, Елена Ерёмина и Ангелина Мельникова вошли в состав женской сборной России на чемпионат Европы 2017 года, сообщила агентству «Р-Спорт» старший тренер сборной РФ Валентина Родионенко.
Чемпионат Европы пройдет в румынском городе
«В состав женской команды на чемпионат Европы вошли Мария Пасека, Наталья Капитонова, Елена Ерёмина и Ангелина Мельникова», — сказала Родионенко по телефону.
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