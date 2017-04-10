Тренер: Четырехкратный призер ОИ Пасека выступит на ЧЕ-2017 по спортивной гимнастике

Чемпионат Европы пройдет в румынском городе Клуж-Напока с 19 по 23 апреля. Пасека является четырехкратным призером Олимпийских игр.

«В состав женской команды на чемпионат Европы вошли Мария Пасека, Наталья Капитонова, Елена Ерёмина и Ангелина Мельникова», — сказала Родионенко по телефону.