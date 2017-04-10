Тренер: Призеры ОИ-2016 Белявский и Нагорный выступят на ЧЕ по спортивной гимнастике
МОСКВА, 10 апр —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Гимнасты Артур Далалоян, Никита Игнатьев, Давид Белявский, Никита Нагорный, Дмитрий Ланкин и Кирилл Прокопьев вошли в состав сборной России на чемпионат Европы 2017 года, сообщила агентству «Р-Спорт» старший тренер сборной России Валентина Родионенко.
Чемпионат Европы пройдет в румынском городе
«В состав мужской команды на чемпионат Европы вошли Артур Далалоян, Никита Игнатьев, Давид Белявский, Никита Нагорный, Дмитрий Ланкин и Кирилл Прокопьев», — сказала Родионенко по телефону.
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