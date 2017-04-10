Тренер: Призеры ОИ-2016 Белявский и Нагорный выступят на ЧЕ по спортивной гимнастике

Чемпионат Европы пройдет в румынском городе Клуж-Напока с 19 по 23 апреля.

«В состав мужской команды на чемпионат Европы вошли Артур Далалоян, Никита Игнатьев, Давид Белявский, Никита Нагорный, Дмитрий Ланкин и Кирилл Прокопьев», — сказала Родионенко по телефону.