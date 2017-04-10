Определен окончательный состав сборной РФ по спортивной гимнастике на ЧЕ-2017

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«Сегодня у нас завершилась модельная тренировка, которая, можно сказать, явилась последним этапом отбора на чемпионат Европы, — отметил Алфосов. — В многоборье у нас будут выступать Далалоян и Игнатьев. За медали в упражнениях на отдельных снарядах будут бороться Белявский, Нагорный, Ланкин и Прокопьев. Все они — чемпионы России».

Белявский и Нагорный вместе с Николаем Куксенковым, Денисом Аблязиным и Иваном Стретовичем на Играх-2016 стали серебряными призерами в командном турнире. Аблязин также выиграл серебро в опорном прыжке и бронзу в упражнении на кольцах, Белявский занял третье место на брусьях.

«Могу сказать, что наши будущие участники чемпионата Европы уже сейчас набрали форму, находятся в хорошем рабочем состоянии и на модельной тренировке показали нормальные результаты, — продолжил тренер. — На предстоящий турнир перед ними сейчас не выставляется какая-то конкретная задача. Все-таки это первый турнир после Олимпиады, и он пройдет по новым правилам. Нам пока непонятно, на какие базовые оценки нужно выводить ребят, поэтому сейчас сложно говорить, какого результата мы ждем от них».

В списке участников европейского первенства нет серебряных призеров ОИ-2016 Аблязина, Куксенкова и Стретовича.

«Эти трое гимнастов не выступали на чемпионате России и не получили лицензии на участие в чемпионате Европы. Но нас радует то, что и Аблязин, и Куксенков сейчас уже полноценно тренируются в составе национальной команды и готовятся уже к чемпионату мира. Стретович тоже тренируется, но мы его пока не вызываем к себе на базу. Но его мы держим на контроле и в начале лета собираемся пригласить к себе, а уже на “Озере Круглом” будем обговаривать планы его подготовки к чемпионату мира и дальнейшее его пребывание в сборной России», — подытожил собеседник агентства.