Пасека включена в состав женской сборной России на ЧЕ по спортивной гимнастике
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Обладательница двух серебряных медалей Игр-2016 Мария Пасека включена в состав женской сборной России для участия в чемпионате Европы, который пройдет с 19 по 23 апреля в Румынии. Об этом сообщил ТАСС старший тренер женской команды Евгений Гребенкин.
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«Могу сказать, что на чемпионат Европы поедут Мария Пасека, Наталья Капитонова, Елена Еремина и Ангелина Мельникова, — рассказал он. — Нам очень важно просмотреть на этом турнире молодых Капитонову и Еремину, для которых чемпионат Европы будет первым серьезным международным стартом на взрослом уровне. Тем более что это европейское первенство — личное, борьбы за командные медали не будет».
В предварительном составе женской сборной России, опубликованном 22 марта на официальном сайте Европейского гимнастического союза, фамилия Пасеки отсутствовала. Вместо нее в нем была указана другая серебряная медалистка Рио-2016 Дарья Спиридонова. Капитонова, Еремина и Мельникова в том списке были.
Чемпионат Европы пройдет в румынской
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