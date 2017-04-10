Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/gymnastics/29374381/
10 апреля 2017, 12:00 | Летние: Гимнастика | БЕЛТА

Белорусская команда в групповых упражнениях победила на втором этапе Кубка мира по акробатике

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская команда в групповых упражнениях в составе Юлии Ивончик, Вероники Набокиной и Карины Сандович победила на втором этапе Кубка мира по акробатике в бельгийском Пуурсе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруски получили от судей наиболее высокие оценки — 28940 балла. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Белоруски получили от судей наиболее высокие оценки — 28,940 балла. Второе место на турнире заняла российская команда. Полина Галанова, Виктория Кудрявцева и Алина Петрова показали результат 27,870 балла. Бронзовые награды выиграли спортсменки из США — 26,410 балла.

В соревнованиях смешанных пар белорусы Константин Евстафеев и Анна Касьян заняли третье место — 28,920 балла. Первое место заняли атлеты из Португалии Жао Мартинс и Каролина Диас — 29,590 балла. В турнире мужских пар представители Беларуси Артем Ященко и Алексей Заяц финишировали четвертыми — 28,190 балла. Победителями стали бельгийцы Робин Кассе и Килиан Гоффо — 29,050 балла.

Еще одна награда у белорусов в состязаниях юниоров. Владислав Вайтушевский и Алина Поляк поднялись на вторую ступень пьедестала почета — 26,500 балла.

Следующий этап Кубка мира по спортивной акробатике пройдет с 25 по 27 мая в Женеве.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гимнастики

Пасека включена в состав женской сборной России на ЧЕ по спортивной гимнастике

Пасека включена в состав женской сборной России на ЧЕ по спортивной гимнастике

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Обладательница двух серебряных медалей Игр-2016 Мария Пасека включена в состав женской сборной России для участия в чемпионате Европы, который пройдет с 19 по 23 апреля в Румынии. Об этом сообщил ТАСС старший тренер женской команды Евгений Гребенкин.
Еще 7 новостей  Все новости
Поезд Москва-Брест и электричка столкнулись на западе Москвы
США нанесли ракетный удар по авиабазе ВВС Сирии
Поезд Москва-Брест и электричка столкнулись на западе Москвы