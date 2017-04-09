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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/29368112/
9 апреля 2017, 19:02 | Летние: Гимнастика | ТАСС

Аверина выиграла этап Кубка мира в упражнениях с булавами и лентой

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Россиянка Дина Аверина стала победительницей первого этапа Кубка мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро в упражнениях с булавами и лентой.

В упражнении с булавами спортсменка набрала 19,100 балла. Второй стала Катерина Галкина из Белоруссии (17,300), третьей — американка Лаура Зенг (16,900).

В упражнении с лентой результат Авериной составил 17,100 балла. Второе место заняла еще одна россиянка Александра Солдатова (17,050), третьей стала итальянка Александра Аджиурджиукулезе (16,800).

Следующий этап Кубка мира пройдет 21—23 апреля в Ташкенте.
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Гимнастка Солдатова выиграла итальянский этап Кубка мира в упражнении с обручем

Гимнастка Солдатова выиграла итальянский этап Кубка мира в упражнении с обручем

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Россиянка Александра Солдатова стала победительницей первого этапа Кубка мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро в упражнении с обручем. За свое выступление она получила 18,050 балла.
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