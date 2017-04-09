Гимнастка Солдатова выиграла итальянский этап Кубка мира в упражнении с обручем
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Россиянка Александра Солдатова стала победительницей первого этапа Кубка мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро в упражнении с обручем. За свое выступление она получила 18,050 балла.
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Второй стала россиянка Дина Аверина (18,000). Третье место — у американки Лауры Зенг (17,150).
В упражнении с мячом победила Аверина (18,350). Второе место — у Солдатовой (17,900). Третьей стала Екатерина Галкина из Белоруссии (17,850).
Этап Кубка мира по художественной гимнастике проходил в Пезаро с 7 по 9 апреля.
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