Гимнастка Солдатова выиграла итальянский этап Кубка мира в упражнении с обручем

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Второй стала россиянка Дина Аверина (18,000). Третье место — у американки Лауры Зенг (17,150).

В упражнении с мячом победила Аверина (18,350). Второе место — у Солдатовой (17,900). Третьей стала Екатерина Галкина из Белоруссии (17,850).

Этап Кубка мира по художественной гимнастике проходил в Пезаро с 7 по 9 апреля.