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https://sport.mail.ru/news/gymnastics/29366939/
9 апреля 2017, 14:54 | Летние: Гимнастика | Чемпионат.com

Сборная России — 5-я в группах на этапе КМ по художественной гимнастике в Пезаро

Сборная России не попала на пьедестал в групповых упражнениях на первом этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Пезаро (Италия).

Россиянки показали в многоборье пятый результат.

Победили гимнастки из Болгарии, вторыми стали хозяйки соревнований, а замкнули тройку лидеров представительницы Украины.

Художественная гимнастика. Кубок мира. Первый этап. Пезаро, Италия
Группы. Многоборье

1. Болгария — 37,350.
2. Италия — 36,800.
3. Украина — 34,600…
5. Россия — 34,150.
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