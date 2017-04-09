Сборная России — 5-я в группах на этапе КМ по художественной гимнастике в Пезаро
Сборная России не попала на пьедестал в групповых упражнениях на первом этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Пезаро (Италия).
Россиянки показали в многоборье пятый результат.
Победили гимнастки из Болгарии, вторыми стали хозяйки соревнований, а замкнули тройку лидеров представительницы Украины.
Художественная гимнастика. Кубок мира. Первый этап. Пезаро, Италия
Группы. Многоборье
1. Болгария — 37,350.
2. Италия — 36,800.
3. Украина — 34,600…
5. Россия — 34,150.
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